Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Campeã olímpica sofre queda grave e é resgatada por helicóptero na Olimpíada de Inverno; VÍDEO

Lindsey Vonn caiu logo no início da descida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:59

Lindsey Vonn foi resgatada de helicóptero após queda grave no ski downhill
Lindsey Vonn foi resgatada de helicóptero após queda grave no ski downhill Crédito: Reprodução

A campeã olímpica Lindsey Vonn, de 41 anos, sofreu uma queda grave durante a prova de downhill do esqui alpino, na manhã deste domingo (8), nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A atleta norte-americana precisou ser resgatada por helicóptero após se acidentar logo no início da descida, em uma competição que marcaria sua despedida do esporte.

Lindsey foi a 13ª a descer entre as 36 competidoras e caiu em uma das primeiras lombadas do percurso. A esquiadora errou o traçado, fez uma curva mais fechada do que o necessário, tocou uma das bandeiras com o ombro, se desequilibrou e caiu na sequência. Ela permaneceu caída na pista, demonstrando sinais claros de dor, e recebeu atendimento imediato, enquanto a prova foi interrompida por mais de dez minutos.

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram
Lindsey Vonn foi resgatada de helicóptero após queda grave no ski downhill por Reprodução
1 de 12
Lindsey Vonn por Reprodução/Instagram

Como ocorre em acidentes considerados mais graves no esqui alpino, a atleta foi retirada do local de helicóptero e recebeu aplausos de pé do público presente. Lindsey contava com forte apoio da torcida italiana, já que construiu parte importante de sua carreira competindo em pistas do país.

A norte-americana havia acabado de se recuperar de mais uma lesão em uma carreira marcada por sucessivos problemas físicos. Pouco mais de uma semana antes da prova, ela rompeu completamente o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ao sofrer uma queda em uma etapa da Copa do Mundo, no dia 30 de janeiro. Mesmo assim, decidiu competir na Olimpíada.

Considerada uma lenda do esqui alpino, Lindsey Vonn foi campeã olímpica no downhill nos Jogos de Vancouver, em 2010, além de conquistar duas medalhas de bronze, em Vancouver e PyeongChang. Ela também soma 12 vitórias em Cortina, na mesma pista onde sofreu o acidente deste domingo. Após mais de cinco anos afastada, voltou às competições em 2024 e, nesta temporada, chegou a vencer duas provas de downhill da Copa do Mundo, feito inédito para uma atleta de sua idade.

O acidente levantou dúvidas sobre o futuro da esquiadora. O presidente da Federação Internacional de Esqui, Johan Eliasch, classificou o episódio como trágico, mas afirmou que não descartaria um novo retorno de Lindsey no futuro.

A prova do downhill feminino também foi marcada por outro susto. A esquiadora Cande Moreno, de 25 anos, representante de Andorra, sofreu uma queda grave ao não conseguir completar uma curva e bater diretamente na grade de proteção. Assim como Lindsey, ela foi projetada de volta para o centro da pista e precisou ser resgatada por helicóptero.

Tags:

Campeão Olímpico Queda Olimpíadas Esqui Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-cortina Lindsey Vonn Olimpíada de Inverno Esqui Alpino Downhill

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens