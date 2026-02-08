ESQUI ALPINO

Campeã olímpica sofre queda grave e é resgatada por helicóptero na Olimpíada de Inverno; VÍDEO

Lindsey Vonn caiu logo no início da descida

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:59

Lindsey Vonn foi resgatada de helicóptero após queda grave no ski downhill Crédito: Reprodução

A campeã olímpica Lindsey Vonn, de 41 anos, sofreu uma queda grave durante a prova de downhill do esqui alpino, na manhã deste domingo (8), nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. A atleta norte-americana precisou ser resgatada por helicóptero após se acidentar logo no início da descida, em uma competição que marcaria sua despedida do esporte.

Lindsey foi a 13ª a descer entre as 36 competidoras e caiu em uma das primeiras lombadas do percurso. A esquiadora errou o traçado, fez uma curva mais fechada do que o necessário, tocou uma das bandeiras com o ombro, se desequilibrou e caiu na sequência. Ela permaneceu caída na pista, demonstrando sinais claros de dor, e recebeu atendimento imediato, enquanto a prova foi interrompida por mais de dez minutos.

Como ocorre em acidentes considerados mais graves no esqui alpino, a atleta foi retirada do local de helicóptero e recebeu aplausos de pé do público presente. Lindsey contava com forte apoio da torcida italiana, já que construiu parte importante de sua carreira competindo em pistas do país.

A norte-americana havia acabado de se recuperar de mais uma lesão em uma carreira marcada por sucessivos problemas físicos. Pouco mais de uma semana antes da prova, ela rompeu completamente o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo ao sofrer uma queda em uma etapa da Copa do Mundo, no dia 30 de janeiro. Mesmo assim, decidiu competir na Olimpíada.

Considerada uma lenda do esqui alpino, Lindsey Vonn foi campeã olímpica no downhill nos Jogos de Vancouver, em 2010, além de conquistar duas medalhas de bronze, em Vancouver e PyeongChang. Ela também soma 12 vitórias em Cortina, na mesma pista onde sofreu o acidente deste domingo. Após mais de cinco anos afastada, voltou às competições em 2024 e, nesta temporada, chegou a vencer duas provas de downhill da Copa do Mundo, feito inédito para uma atleta de sua idade.

O acidente levantou dúvidas sobre o futuro da esquiadora. O presidente da Federação Internacional de Esqui, Johan Eliasch, classificou o episódio como trágico, mas afirmou que não descartaria um novo retorno de Lindsey no futuro.