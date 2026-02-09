Acesse sua conta
Hugo Calderano vira 2º melhor do mundo em ranking de tênis de mesa

Mesa-tenista chega à melhor marca da carreira, quebra barreiras históricas e inicia fase decisiva defendendo grandes resultados na temporada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:07

Hugo Calderano na final do WTT de Macau
Hugo Calderano na final do WTT de Macau Crédito: Divulgação/WTT

Hugo Calderano, de 29 anos, assumiu nesta segunda-feira (9) a vice-liderança do ranking mundial de tênis de mesa, melhor posição já alcançada pelo brasileiro. A atualização da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) colocou o atleta atrás apenas do chinês Wang Chuqin, após ultrapassar Lin Shidong.

O feito é histórico: é a primeira vez que um jogador fora do eixo Ásia-Europa chega ao segundo lugar do ranking. Calderano também se torna o único atleta das Américas a figurar no top-2 mundial.

"Primeira vez na segunda colocação do ranking mundial, uma marca inédita no nosso tênis de mesa. Estou muito feliz em atingir esse esse novo marco. [...] Claro que todo mundo quer chegar no um, principalmente eu. Mas acho que esse é um passo também muito importante", disse Calderano ao Globo Esporte. 

A subida foi impulsionada pelo título da Copa América conquistado na semana passada e também pelas eliminações precoces de rivais diretos na Copa Europeia.

Vivendo sua fase mais madura na carreira, Calderano também anunciou recentemente a ida para o clube alemão FC Saarbrücken-TT, atual campeão da Champions League.

Agora como número 2 do mundo, o brasileiro terá nos próximos meses o desafio de defender resultados importantes conquistados no início de 2025, incluindo o título da Copa do Mundo e o vice-campeonato mundial.

"Eu vou vou continuar focando mais nos meus objetivos, no treino, continuar melhorando o meu nível [...] e tentar aproveitar, né, levar tudo com bastante leveza", disse. 

