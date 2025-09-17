SAÚDE

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebe diagnóstico de câncer

Exames apresentaram duas lesões compatíveis com a doença

Monique Lobo

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:19

Jair Bolsonaro Crédito: Vinícius Schmidt/Metrópoles

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com câncer de pele. A informação foi confirmada pela equipe cirúrgica que acompanha o ex-presidente, na tarde desta quarta-feira (17).

"O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica", informou a nota.

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, na terça-feira (16). Ele apresentou um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope, de acordo com as informações dos médicos.

"Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa", completou a equipe.

Comunicado da equipe médica de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Na terça, o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, já tinha adiantado que o pai faria exames para averiguar um câncer. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, ao lado do senador Magno Malta (PL-ES), Carlos detalhou que Bolsonaro enfrentava dificuldades alimentares e apresentava sinais preocupantes.