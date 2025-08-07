AMIZADE

Gilberto Gil homenageia Caetano Veloso em seu aniversário de 83 anos com fotos inéditas; confira

Em post com fotos raras, Gil celebra décadas de irmandade com Caetano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:24

Gilberto Gil homenageia Caetano Veloso pelos 83 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (07), Gilberto Gil emocionou seus seguidores ao celebrar os 83 anos de Caetano Veloso com uma homenagem carregada de afeto e história. Em seu perfil nas redes sociais, Gil publicou uma seleção de fotos que retratam momentos marcantes da longa trajetória ao lado do amigo, tanto nos palcos quanto fora deles.

“Mais um ano de amor e amizade”, escreveu Gil na legenda, resumindo em poucas palavras uma conexão que se tornou símbolo de cumplicidade, resistência e genialidade na música popular brasileira.

A amizade entre os dois ícones começou ainda na juventude e resistiu ao tempo, às adversidades políticas e até ao exílio. Juntos, eles enfrentaram a repressão da ditadura, dividiram experiências em Londres, criaram movimentos musicais que revolucionaram e eternizaram clássicos que influenciam gerações.

Caetano Veloso e Gilberto Gil 1 de 14

Nascidos com apenas algumas semanas de diferença, Gil e Caetano compartilham muito mais do que o mesmo cenário cultural: dividem ideais, inquietações, criatividade e uma irmandade que ultrapassa o profissional.