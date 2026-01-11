Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atuação em O Agente Secreto rende novo prêmio a Wagner Moura em Hollywood

Premiação é promovida pela Hollywood Creative Alliance

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:52

Wagner Moura
Wagner Moura Crédito: Reprodução

O ator Wagner Moura foi homenageado com um prêmio de tributo no Astra Awards, realizado na noite de sexta-feira (9), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O reconhecimento foi concedido pela atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A premiação é promovida pela Hollywood Creative Alliance, e o troféu foi entregue pela cantora e atriz Sofia Carson. Durante o discurso de agradecimento, Wagner citou o diretor do longa e falou sobre a própria trajetória, lembrando a infância em Rodelas, no sertão da Bahia.

Em sua fala, o ator destacou a importância de poder exercer o ofício artístico e construir personagens ao longo da carreira, afirmando sentir gratidão pelas oportunidades que teve desde o início da vida profissional.

O Agente Secreto disputa três categorias no Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece neste domingo (11). Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto o longa também está indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar no Brasil, o filme acompanha a história de um homem que retorna a Recife em busca de recomeço e acaba envolvido em perseguições políticas. Ao comentar o impacto da produção, Wagner destacou a relevância do resgate histórico abordado pela obra.

O longa é apontado como a principal aposta brasileira para o Oscar e integra a lista de pré-indicados a Melhor Filme Internacional.

Tags:

Wagner Moura

Mais recentes

Imagem - Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos

Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos
Imagem - Em entrevista ao NYT, Wagner Moura critica Bolsonaro e explica porque diz 'não' a Hollywood

Em entrevista ao NYT, Wagner Moura critica Bolsonaro e explica porque diz 'não' a Hollywood
Imagem - Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa