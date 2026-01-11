CARREIRA INTERNACIONAL

Atuação em O Agente Secreto rende novo prêmio a Wagner Moura em Hollywood

Premiação é promovida pela Hollywood Creative Alliance

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:52

Wagner Moura Crédito: Reprodução

O ator Wagner Moura foi homenageado com um prêmio de tributo no Astra Awards, realizado na noite de sexta-feira (9), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O reconhecimento foi concedido pela atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

A premiação é promovida pela Hollywood Creative Alliance, e o troféu foi entregue pela cantora e atriz Sofia Carson. Durante o discurso de agradecimento, Wagner citou o diretor do longa e falou sobre a própria trajetória, lembrando a infância em Rodelas, no sertão da Bahia.

Em sua fala, o ator destacou a importância de poder exercer o ofício artístico e construir personagens ao longo da carreira, afirmando sentir gratidão pelas oportunidades que teve desde o início da vida profissional.

O Agente Secreto disputa três categorias no Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece neste domingo (11). Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, enquanto o longa também está indicado a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar no Brasil, o filme acompanha a história de um homem que retorna a Recife em busca de recomeço e acaba envolvido em perseguições políticas. Ao comentar o impacto da produção, Wagner destacou a relevância do resgate histórico abordado pela obra.