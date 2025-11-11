Acesse sua conta
Reportagem do CORREIO é finalista de prêmio do TJ-BA

A matéria Lei do Feminicídio é assinada pelos repórteres Larissa Almeida e Gilberto Barbosa

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:41

Vítimas de feminicídio por ano
Vítimas de feminicídio por ano Crédito: Thainá Dayube/CORREIO

O jornal CORREIO é um dos finalistas da categoria Reportagem Escrita (Jornal e Revista/Impressa ou Digital) do 1º Prêmio de Jornalismo Narrativas que Salvam, promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A matéria Lei do Feminicídio, assinada pelos repórteres Larissa Almeida e Gilberto Barbosa, mostra que a Bahia acumula mais de 800 mortes de mulheres nos dez anos da Lei de Feminicídio. A reportagem foi publicada em abril deste ano.

O prêmio contempla duas modalidades: profissional (reportagem escrita, audiovisual, em áudio e fotojornalismo); e universitária (artigos, publicações ou Trabalhos de Conclusão de Curso de estudantes de jornalismo). Os vencedores receberão troféu, diploma e certificado de reconhecimento, além da divulgação de seus trabalhos em plataforma digital própria, ampliando o alcance dos premiados.

Finalistas da premiação
Finalistas da premiação Crédito: Reprodução

