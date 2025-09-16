COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

A acirrada disputa pelo TJ-BA e as contas da oposição baiana para 2026

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:30

A eleição, marcada para 19 de novembro, deve definir o sucessor de Cynthia Resende Crédito: Reprodução

Embora três nomes estejam no páreo, a disputa pela presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) tende a se concentrar entre os desembargadores José Edivaldo Rotondano e Jatahy Júnior. A desembargadora Ivone Bessa, apesar de bem-quista pelos colegas, é vista com chances menores por não ter ocupado cargos de maior projeção.

Rotondano e Jatahy chegam ao pleito com currículos semelhantes: ambos já presidiram o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e também passaram pela Corregedoria. A eleição, marcada para 19 de novembro, deve definir o sucessor de Cynthia Resende em um embate considerado dos mais acirrados dos últimos anos.

As contas da oposição

Na disputa federal de 2026, a oposição baiana trabalha com a expectativa de eleger 18 deputados federais. A aposta mais otimista vem da federação União Progressista (União Brasil + PP), que, segundo cálculos internos, garantiria 10 cadeiras. Republicanos e PL projetam três cada um. Já o PSDB, que pode se federar com o Cidadania, estima ao menos duas vagas.

A articulação do MDB

O MDB articula a candidatura da ex-vereadora Lúcia Rocha, que disputou a prefeitura de Vitória da Conquista, para a Câmara dos Deputados. Ela, no entanto, ainda não decidiu se aceita. O partido fala em três vagas, mas nos cálculos mais realistas dificilmente passa de dois eleitos: Jaime Vieira Lima e Ricardo Maia.

Félix e as eleições

O deputado Félix Mendonça Júnior descarta a filiação de parlamentares já com mandato para a disputa da Câmara dos Deputados em 2026. A estratégia é simples: evitar que novos nomes dentro do partido possam colocar em risco a própria reeleição.

PDT sem proposta

A cúpula do PDT nega ter tratado com Jerônimo sobre a nova secretaria que cuidará da ponte Salvador-Itaparica. O partido de Félix Mendonça Júnior, no entanto, espera ser contemplado na prometida reforma administrativa do governo, mas até agora nada foi oficializado. Chegou a circular o nome da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), mas sem confirmação.

Rui X Jerônimo