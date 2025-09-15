Acesse sua conta
Ford promove campanha global de arrecadação de alimentos

No Brasil, além da arrecadação em todas as lojas, a cada veículo vendido, serão doadas mais duas cestas básicas para instituições locais

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:00

A Campanha Ford Construindo Juntos conta com a participação das 9 mil concessionárias da marca no mundo Crédito: Divulgação

Durante todo o mês de setembro, as concessionárias Ford no Brasil vão receber doações de alimentos não perecíveis dentro da campanha Ford Construindo Juntos. A iniciativa faz parte do Mês Global do Voluntariado, promovido pela marca em mais de 30 países.

No Brasil, a mobilização envolve mais de 130 concessionárias. Além da coleta feita diretamente nas lojas, a cada carro vendido em setembro serão doadas duas cestas básicas a instituições locais. Segundo a empresa, trata-se da maior ação de arrecadação de alimentos já realizada pela Ford.

“Teremos nossos concessionários servindo como ponto de coleta de alimentos e convidamos todos a participar dessa corrente, deixando sua contribuição durante o mês de setembro”, afirma Antonio Baltar Jr., diretor comercial da Ford América do Sul.

No mundo, a campanha envolve as 9 mil concessionárias Ford e contará com mais de 180 projetos de voluntariado. Só no Brasil, ao menos sete iniciativas sociais receberão apoio financeiro estimado em US$ 40 mil. Os projetos são voltados a áreas como segurança alimentar, educação e desenvolvimento comunitário.

Quem quiser colaborar pode procurar a concessionária Ford mais próxima e participar com a doação de alimentos não perecíveis até o fim de setembro.

