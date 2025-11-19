Acesse sua conta
Mestra, professora e ativista: quem é a ex-secretária encontrada morta na Bahia

Corpo de Maria Aparecida foi achado no Rio São Francisco após dois dias desaparecida

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:13

Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, ex-secretária de Educação de Serra do Ramalho
Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, ex-secretária de Educação de Serra do Ramalho Crédito: Reprodução

A morte da ex-secretária Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, 49 anos, que foi encontrada morta em um trecho do Rio São Franscisco após desaparecer por dois dias, gerou comoção na região de Serra do Ramalho, no oeste do estado. Isso porque, além de ser mestra em Educação e Cultura, a educadora era professora da rede municipal e integrante de movimentos políticos na cidade.

Maria Aparecida tinha trajetória marcada pela defesa da educação pública e pela participação política no município. Além de atuar como professora da Escola Fábio dos Santos Barbosa, ela já havia ocupado o cargo de secretária de Educação de Serra do Ramalho, onde ficou conhecida pela dedicação à formação de estudantes e professores.

Segundo informações iniciais, Maria havia sido vista pela última vez na sexta-feira (14). O desaparecimento mobilizou familiares, colegas e moradores da região, até que equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo às margens do rio. O caso foi registrado na delegacia local e está sendo investigado pela Polícia Civil, que ainda não informou a causa da morte nem confirmou as circunstâncias do desaparecimento.

Em nota, a Prefeitura lamentou a morte e destacou o legado deixado por Cida. “Maria Aparecida dedicou parte de sua vida ao serviço público, sempre com responsabilidade, ética e compromisso com a educação. Sua atuação, tanto na gestão quanto em sala de aula, deixou uma contribuição valiosa para o desenvolvimento do município”, afirmou a gestão municipal.

Após ser resgatado, o corpo da educadora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bom Jesus da Lapa para perícia. Até o momento, não há informações sobre suspeitos, e o caso segue sob investigação.

