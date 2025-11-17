Acesse sua conta
Castramóvel inicia castrações gratuitas para cães e gatos em Salvador

Atendimento acontece na Unidade de Saúde da Família (USF) de Plataforma

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:36

Castramóvel
Castramóvel Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A partir desta segunda-feira (17), a Prefeitura de Salvador inicia o serviço gratuito de castração de cães e gatos, o Castramóvel. O atendimento ocorrerá a Unidade de Saúde da Família (USF) de Plataforma, na Rua Formosa São João, Nº 11.

O serviço é realizado em animais com idade entre seis meses e cinco anos e que estejam em boas condições de saúde. Os tutores devem apresentar os seguintes documentos para o procedimento: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e comprovante da vacina antirrábica do animal em dia. Além disso, é preciso manter o pet em jejum de comida e água desde a noite anterior.

Os atendimentos são divididos por espécie: gatos são atendidos nas segundas, quartas e sextas-feiras; enquanto cães recebem o atendimento às terças e quintas-feiras. As vagas são preenchidas por ordem de chegada. São disponibilizadas 30 fichas diariamente, a partir das 8h.

A castração gratuita e itinerante é uma iniciativa desenvolvida por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

Benefícios

Desde o início deste ano, 13,5 mil animais já foram castrados pelo Castramóvel em Salvador. De acordo com a diretora de Promoção à Saúde e Proteção Animal do município, Amanda Moraes, o Castramóvel representa mais do que um serviço de saúde animal, é uma política pública que beneficia toda a sociedade.

“A castração é essencial para prevenir diversas doenças, como infecções uterinas, tumores e problemas hormonais, além de ajudar no controle populacional, evitar a reprodução descontrolada, reduzir diretamente a superlotação de animais nas ruas e consequentemente o abandono. Quanto menos animais expostos a riscos, maior a qualidade de vida deles e da comunidade”, afirmou.

