Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico

Millena Marques
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:13
A Prefeitura de Salvador abriu 100 vagas gratuitas para quem deseja ingressar ou se qualificar no setor náutico, uma área que segue em expansão na capital baiana. A iniciativa, batizada de Trilha Náutica, é promovida pela Secretaria Especial do Mar (Semar) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), com foco no fortalecimento da chamada Economia Azul.
A formação contempla algumas das funções mais demandadas pelo mercado, com módulos que vão de mecânica e eletricidade náutica a pintura, acabamento, soldagem, fibra de vidro, logística e atendimento ao cliente. As aulas serão ministradas pelo Senai, parceiro técnico da ação.
Marinas em torno da Baía de Todos os Santos terão ampliação de oferta de serviços
Os selecionados terão acesso a 160 horas de curso presencial, com direito a certificação e transporte incluso. As turmas serão montadas a partir de um mapeamento feito junto a clubes, marinas e empresas do setor, garantindo que a capacitação dialogue diretamente com as necessidades reais do mercado. Ao final, os participantes também contam com o suporte do Simm para inserção profissional.
As inscrições podem ser feitas tanto pela internet quanto presencialmente, em uma unidade do Simm. A relação dos aprovados será divulgada nos canais oficiais da Semdec e da Semar.