Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico

Formação contempla algumas das funções mais demandadas pelo mercado

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:13

A Prefeitura de Salvador abriu 100 vagas gratuitas para quem deseja ingressar ou se qualificar no setor náutico, uma área que segue em expansão na capital baiana. A iniciativa, batizada de Trilha Náutica, é promovida pela Secretaria Especial do Mar (Semar) em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), com foco no fortalecimento da chamada Economia Azul.

A formação contempla algumas das funções mais demandadas pelo mercado, com módulos que vão de mecânica e eletricidade náutica a pintura, acabamento, soldagem, fibra de vidro, logística e atendimento ao cliente. As aulas serão ministradas pelo Senai, parceiro técnico da ação.

Os selecionados terão acesso a 160 horas de curso presencial, com direito a certificação e transporte incluso. As turmas serão montadas a partir de um mapeamento feito junto a clubes, marinas e empresas do setor, garantindo que a capacitação dialogue diretamente com as necessidades reais do mercado. Ao final, os participantes também contam com o suporte do Simm para inserção profissional.

As inscrições podem ser feitas tanto pela internet quanto presencialmente, em uma unidade do Simm. A relação dos aprovados será divulgada nos canais oficiais da Semdec e da Semar.

