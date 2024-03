AUMENTO

Tarifa de pedágio da BA-099 terá reajuste de 4,60%; confira os valores

O pedágio da BA-099 terá um reajuste de 4,60% a partir do dia 1º de abril. Nos dias úteis, o valor será de R$ 8,96, e nos feriados, R$ 13,45, conforme resolução da Agerba publicada no Diário Oficial.

Para caminhão leve, ônibus, caminhão trato e furgão (dois eixos), os valores ficam R$ 17,90 (dias úteis) e R$ 26,90 (feriados e fins de semana). Para automóvel com semi-reboque, e caminhonete com semi-reboque (três eixos), os valores são R$ 13,50 (dias úteis) e R$ 20,20 (feriados e fins de semana).

Caminhão, caminhão trator, caminhão trator com semi-reboque e ônibus (três eixos), os valores são R$ 26,90 (dias úteis) e R$ 40,40 (feriados e fins de semana). Para automóvel com reboque e caminhonete com reboque (quatro eixos), os valores são R$ 17,90 (dias úteis) e R$ 26,90 (feriados e fins de semana).

Caminhão com reboque, caminhão trator com semi-reboque (quatro eixos) terão valores de R$ 35,90 (dias úteis) e R$ 53,80 (feriados e fins de semana). Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque (cinco eixos) terão valores de R$ 44,80 (dias úteis) e R$ 67,30 (feriados e fins de semana).