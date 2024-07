OBRAS

BA-099 passa por serviços de manutenção até sexta-feira (05)

Para a Estrada do Coco, está previsto a limpeza de placas, defensas e drenagem superficial, além de roçada manual, nos quilômetros 14 ao 26. Haverá também o serviço de reparo profundo no quilômetro 14 e a manutenção de tela antiofuscante no quilômetro 48. Ainda durante a semana, acontece a poda no quilômetro 32.