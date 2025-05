MEIO AMBIENTE

Avanço das empresas de energia renovável em comunidades tradicionais é tema de encontro nacional

Evento aconteceu na Paraíba, neste mês, e contou com a presença de representantes baianos

Monique Lobo

Publicado em 30 de maio de 2025 às 19:17

1º encontro nacional do Movimento dos Atingidos por Renováveis (MAR) Crédito: Divulgação

O interesse nas fontes de energia renováveis no Nordeste esteve em pauta no 1º encontro nacional do Movimento dos Atingidos por Renováveis (MAR), que aconteceu entre os dias 23 e 25 de maio, no município de Lagoa Seca, na Paraíba. >

A delegação baiana no evento contou com moradores das cidades de Morro do Chapéu, Seabra, Senhor do Bonfim, Jaguarari, Jacobina, Irecê e Juazeiro. Além deles, participaram representantes dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte e 79 organizações. >

O objetivo do encontro foi o diálogo que, segundo os presentes, não está sendo proposto pelos governantes e propor o que pode ser feito nos territórios diante do avanço dos empreendimentos de energia renovável.>

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apenas na Bahia estão em operação 903 usinas de geração elétrica por meio das energias renováveis eólica e solar. Esse número pode chegar a quase 25 mil, de acordo com as previsões do acompanhamento. Esse avanço preocupa populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas. >

Sara Payayá, moradora de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, falou sobre o processo de expansão das empresas de energia no Nordeste. “Eu vejo a história da colonização se repetir, com nossas mulheres sendo ludibriadas pelos homens que chegam com estes empreendimentos como novas formas de estupro”, lamentou. >

Ela também falou sobre a defesa das pinturas rupestres que estão nas serras do território. “Cada torre instalada sobre estas inscrições destroem um pedaço de nossa história”, completou.>

De Irecê, Lucicleide Marques falou sobre o fortalecimento da resistência. “Contribuiu grandemente para o meio ambiente na assistência e no acompanhamento das comunidades tradicionais”, afirmou. >