CONTA DE LUZ

Veja como vai funcionar a nova tarifa grátis de energia proposta pelo governo

O custo inicial da medida seria de R$ 4,45 bilhões

A versão atual do texto estabelece isenção total para famílias cadastradas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo mensal de até 80 kWh. O benefício se estenderia também a idosos e pessoas com deficiência beneficiários do BPC, além de comunidades indígenas e quilombolas. Para consumos acima de 80 kWh, o pagamento seria devido apenas sobre o excedente. >