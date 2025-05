HABILITAÇÃO

Bahia vai abrir 12 mil vagas para CNH gratuita; veja quem tem direito

Interessados devem atender a critérios, como ter mais de 18 anos

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2025 às 12:16

CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (Detran) vai abrir 12 mil vagas para os baianos tirarem a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita. A iniciativa faz parte dos programas ‘CNH da Gente’ e ‘CNH na Escola’, lançados na manhã desta quinta-feira (29). >

Os editais para o processo de inscrição e seleção destinado à formação de condutores nas categorias "A" ou "B" ainda serão publicados. As ações são voltadas para estudantes da rede pública e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ainda oferecem adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados. >

Para participar, os interessados devem atender a critérios, como ter mais de 18 anos, estar inscrito no CadÚnico, saber ler e escrever e residir no estado da Bahia. Os estudantes menores de 17 anos podem iniciar a formação teórica. >

De acordo com o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, as vagas serão divididas da seguinte forma: duas mil vagas para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, cinco mil vagas destinadas a estudantes da SEC (18+), inscritos no programa Bolsa Presença, mil vagas para o programa Bahia pela Paz, destinado a jovens e 50 vagas para atendimento as famílias vítimas da explosão na fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus, além de 3.950 vagas para a população cadastrada no CadÚnico. >

A ação acontece em parceria com as Secretarias da Educação (SEC), de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), e da Justiça e Direitos Humanos (SJDH), >

Inscrição será online

As inscrições nos Programas serão realizadas exclusivamente por meio do Portal de Serviços do Governo do Estado, no site institucional ba.gov.br no período de 16 a 30 de junho. >

O ‘CNH na Escola’ e o ‘CNH da Gente’ atenderão estudantes do ensino médio, da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual, além da população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). No dia 4 de junho será publicado o edital do processo de inscrição e seleção para os interessados nos programas.>

O programa "CNH da Gente", coordenado pelo Detran, é uma iniciativa de inclusão social que oferece o curso de formação de condutor, para as categorias “A” ou “B”, gratuitamente a candidatos de baixa renda em todo o estado. >