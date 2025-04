TRÂNSITO

Saiba quais são as infrações mais caras e as que mais pontuam na CNH

Multas podem chegar a R$ 17,6 mil

A BR-324, uma das principais rodovias da Bahia, registrou mais de 160 mil infrações de trânsito só em 2024. Entre as mais graves, estão o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e a condução sob efeito de álcool. No entanto, há transgressões que podem acarretar punições mais severas, com multas podendo atingir até R$ 17.608,20. Atualmente, o valor-base para as multas é de R$ 88,38 para infrações leves, R$ 130,16 para médias, R$ 195,23 para as graves e R$ 293,47 para as gravíssimas, conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além do impacto financeiro, os condutores infratores podem perder pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), correndo o risco de suspensão do direito de dirigir. A maior perda de pontos ocorre no cometimento de infrações gravíssimas. Confira abaixo quais são as infrações mais caras e as que mais pontuam na carteira: >