EXCESSO DE VELOCIDADE

Por que os motoristas pisam o pé na BR-324? Entenda

A rodovia, que é uma das principais da Bahia, teve mais de 110 mil infrações por condução acima da velocidade permitida em 2024

Larissa Almeida

Publicado em 4 de abril de 2025 às 05:30

Radar de velocidade Crédito: Divulgação

O excesso de velocidade é a infração mais comum nas rodovias baianas. Apesar dos esforços dos órgãos de trânsito, algumas estradas já acumulam fama pela quantidade de ocorrências que registram. A BR-324 é uma delas. Apesar das ações de conscientização, radares e multas, a rodovia registrou mais de 110 mil transgressões por condução em velocidade acima do permitido em 2024. Mas, afinal, o que leva os motoristas a pisarem o pé na BR-324? >

No caso de uma jovem soteropolitana de 23 anos, que preferiu não se identificar, a pressa é o principal fator para cometer a infração. Foi, inclusive, o que a motivou a exceder a velocidade quando viajava para Camaçari a trabalho, em novembro do ano passado. >

“Todos sabemos que a estrada não é lá essas coisas, então quanto mais rápido chegasse no meu destino seria melhor. Não lembro de ter excedido muito, talvez estivesse andando 30km/h a mais do que o permitido e prestando atenção para evitar os buracos e as partes ruins do asfalto, além dos radares, para não receber multas depois”, relata. >

Uma comunicadora de 43 anos, por sua vez, afirma que costuma transitar até 20 km/h a mais do permitido quando também está com pressa. “Fora dos radares, que são fixos, consigo botar 120 km/h quando estou com pressa para chegar em Feira de Santana, onde mora a minha família. Mesmo colocando 120 km/h em alguns momentos, fico irritada quando alguém dá luz atrás querendo passar a 150 km/h. Essas são velocidades incompatíveis com a via. Não pode. E sei que não é seguro 120 km/h”, reconhece. >

Em outros casos, pisar o pé na BR-324 acaba sendo uma questão de conveniência para o motorista. “Já peguei a pista completamente livre, então aproveitei para adiantar a viagem. Sempre fico atenta na sinalização e reduzo a velocidade antes do monitoramento”, confessa um jovem de 24 anos. >

Fábio Rocha, policial rodoviário e integrante do núcleo de comunicação da entidade, afirma que a busca pela redução de tempo de deslocamento e a falsa sensação de segurança proporcionada pelos longos trechos de pista duplicada é o que motiva a maioria dos condutores a cometerem as infrações. Além disso, há a baixa percepção de risco por parte daqueles que acreditam que pequenas infrações de velocidade não comprometem a segurança. >

Ele alerta para os riscos do excesso de velocidade. “O excesso de velocidade é uma das infrações mais perigosas, pois reduz a capacidade de reação do motorista, aumenta o tempo de frenagem e potencializa a gravidade dos acidentes. O prejuízo dessa conduta é o aumento de colisões com vítimas fatais e feridos, além de comprometer a fluidez do trânsito”, ressalta. >

Além dos riscos à vida, pisar o pé na BR-324 acima da velocidade permitida gera multa. Quando ultrapassar o limite permitido em até 20%, a multa é de R$130,16. Por ser uma infração considerada média, gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). >