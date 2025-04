TRÂNSITO

Número de infrações cresceu 130% na BR-324; veja as mais comuns

Mais de 160 mil ocorrências foram registradas

Larissa Almeida

Publicado em 4 de abril de 2025 às 05:00

BR-324/Saída de Salvador Crédito: Divulgação/ViaBahia

A BR-324, uma das rodovias mais movimentadas que cortam a Bahia, foi palco de 160.686 infrações de trânsito em 2024. O número é 130% maior do que o registrado em 2023, quando 70.214 ocorrências foram contabilizadas pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA). Na maior parte dos casos, as transgressões foram causadas por má conduta de motoristas. >

Neste ano, 35.742 infrações já foram computadas na BR-324. A maior parte das ocorrências foram motivadas por trânsito em velocidade superior à permitida em até 20%. Esse, inclusive, foi o motivo mais recorrente de transgressões na rodovia em anos anteriores: em 2023, com 39.275 casos, em 2024, com 99.909 e, até 26 de março deste ano, com 22.448 casos. >

Fábio Rocha, policial rodoviário e integrante do núcleo de comunicação da entidade, destaca que o excesso de velocidade é uma das infrações mais perigosas. “Ela reduz a capacidade de reação do motorista, aumenta o tempo de frenagem e potencializa a gravidade dos acidentes. O prejuízo dessa conduta é o aumento de colisões com vítimas fatais e feridos, além de comprometer a fluidez do trânsito”, afirma. >

Em janeiro do ano passado, um dos acidentes mais emblemáticos na BR-324 foi a colisão entre um micro-ônibus e um caminhão truck, que deixou mais de 25 pessoas mortas, na altura de São José do Jacuípe, no norte do estado. >

No dia 11 de setembro do mesmo ano, três passageiros de uma van que levava pacientes de Mutuípe, no centro sul baiano, para Salvador morreram em um acidente na BR-324, na altura de Candeias. O acidente foi provocado por uma colisão contra uma carreta. >

Riscos

Para além da velocidade excessiva, o trânsito em local proibido e em acostamentos são duas outras condutas que configuram violação de trânsito, além de riscos para quem trafega na BR-324. “Executar operação de retorno em locais proibidos representa um risco elevado de colisões frontais e laterais, podendo causar acidentes graves e congestionamentos”, alerta Fábio Rocha. >

“Trafegar pelo acostamento, que deve ser utilizado apenas para emergências, aumenta o risco de atropelamentos e colisões traseiras, além de dificultar o deslocamento de ambulâncias e viaturas de emergência”, completa o especialista. >

Outras condutas de elevado risco são a falta de uso de cinto de segurança, seja por parte do motorista ou do passageiro, e o uso do celular no trânsito. “Não utilizar o cinto de segurança pode ser fatal em caso de acidente, pois aumenta a chance de projeção do corpo dentro ou para fora do veículo. Já dirigir segurando o telefone celular reduz a atenção do condutor, aumenta o tempo de reação e eleva a probabilidade de colisões traseiras e atropelamentos”, frisa o policial rodoviário federal. >

Confira as infrações de trânsito mais comuns na BR-324:

2023 >

Autos de Infração - 70.214 >

Principais Infrações >

1. Transitar em velocidade superior à permitida em até 20% (39.275) >

2. Transitar em velocidade superior à permitida em mais de 20% até 50% (4.284) >

3. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito (2.893) >

4. Ultrapassar em local proibido (2.226) >

5. Conduzir veículo em mau estado de conservação (1.631) >

2024 >

Autos de Infração – 161.686 >

Principais Infrações >

1. Transitar em velocidade superior à permitida em até 20% (99.909) >

2. Deixar o condutor de usar o cinto de segurança (17.229) >

3. Transitar em velocidade superior à permitida em mais de 20% até 50% (10.754) >

4. Dirigir o veículo segurando o telefone celular (2.838) >

5. Ultrapassar em local proibido (1.879) >

2025>

Autos de Infração – 35.742 >

Principais infrações >

1. Transitar em velocidade superior à permitida em até 20% (22.448) >

2. Executar operação de retorno em locais proibidos (2.895) >

3. Transitar em velocidade superior à permitida em mais de 20% até 50% (2.168) >

4. Transitar no acostamento (776) >