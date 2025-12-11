OPORTUNIDADE

Feirão oferece descontos especiais e veículos a partir de R$ 29 mil

Feirão Duelo dos Seminovos começa nesta sexta-feira (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 20:25

Feirão Duelo dos Seminovos Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14) será realizado o Feirão Duelo dos Seminovos. O evento acontece no estacionamento da unidade Paralela do supermercado Assaí. Durante os três dias, serão oferecidos descontos e condições especiais de pagamento para mais de 1.500 carros e motos seminovos, com valores a partir de R$ 29.900.

Organizado pela Associação Oficial de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba), o feirão contará com a presença de lojas de rua e de auto shoppings, com veículos básicos, intermediários e premium.

Estoque online da Assoveba 1 de 7