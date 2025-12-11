Feirão oferece descontos especiais e veículos a partir de R$ 29 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 20:25
Nesta sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14) será realizado o Feirão Duelo dos Seminovos. O evento acontece no estacionamento da unidade Paralela do supermercado Assaí. Durante os três dias, serão oferecidos descontos e condições especiais de pagamento para mais de 1.500 carros e motos seminovos, com valores a partir de R$ 29.900.
Organizado pela Associação Oficial de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba), o feirão contará com a presença de lojas de rua e de auto shoppings, com veículos básicos, intermediários e premium.
Estoque online da Assoveba
Ao longo dos três dias, os interessados poderão adquirir veículos com condições especiais, como financiamento com taxas exclusivas, entrada em qualquer valor ou até mesmo pagamento da primeira parcela apenas em junho de 2026.