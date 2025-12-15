Acesse sua conta
Saiba quando a obra de pavimentação na BA-120 será concluída

Intervenção havia sido paralisada por decisão judicial por cerca de um mês e foi retomada após revogação da liminar pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:26

ba_120
ba_120 Crédito: Governo da Bahia

A obra de pavimentação na BA-120 deve ser concluída em dezembro de 2026. A intervenção acontece no trecho entre Cansanção, Monte Santo e Queimadas, com 75,9 quilômetros. A informação foi confirmada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

O governo fez uma vistoria no local no último sábado (13). A obra havia sido paralisada por decisão judicial por cerca de um mês e foi retomada após revogação da liminar pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), na última sexta-feira (12).

A visita ocorreu nas proximidades do povoado de Genipapo, a oito quilômetros de Cansanção e pouco mais de 20 quilômetros de Monte Santo. O secretário estadual de Infraestrutura, Saulo Pontes, informou que a empresa foi liberada para retomar os trabalhos em menos de 24 horas após a decisão judicial. Atualmente, cerca de 120 trabalhadores atuam no trecho, com máquinas em operação e insumos já mobilizados no canteiro de obras.

A orientação do governador é acelerar o ritmo da obra para compensar o período de paralisação e antecipar a entrega, prevista para fevereiro de 2027, para dezembro de 2026.

