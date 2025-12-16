Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Ventos podem chegar a 100km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:32

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros
Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas que atinge a Bahia e outros 13 estados, com validade entre 10h desta segunda-feira (15) e 10h de quarta-feira (17).

O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos fortes de 60 a 100 km/h, com risco de alagamentos, quedas de galhos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Os estados afetados são: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Segundo o Inmet, as condições meteorológicas aumentam a possibilidade de:

corte de energia elétrica;

queda de árvores e galhos;

alagamentos em áreas urbanas;

incidência de raios.

Para ver todas as cidades atingidas, clique aqui. 

Tags:

Chuva

Mais recentes

Imagem - Funceb sorteia 84 bolsas de dança para jovens com ou sem experiência em Salvador

Funceb sorteia 84 bolsas de dança para jovens com ou sem experiência em Salvador
Imagem - Mais de R$ 100 mil: confira as acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador

Mais de R$ 100 mil: confira as acomodações mais caras para passar o Réveillon em Salvador
Imagem - Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

Conheça as 20 praias mais bombadas de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'
01

MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS
03

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’