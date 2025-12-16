TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Ventos podem chegar a 100km/h

Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:32

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas que atinge a Bahia e outros 13 estados, com validade entre 10h desta segunda-feira (15) e 10h de quarta-feira (17).

O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos fortes de 60 a 100 km/h, com risco de alagamentos, quedas de galhos, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Os estados afetados são: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

Segundo o Inmet, as condições meteorológicas aumentam a possibilidade de:

corte de energia elétrica;

queda de árvores e galhos;

alagamentos em áreas urbanas;