Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Turista mineiro morre afogado em praia de paraíso turístico da Bahia

Vítima foi identificada como Edevaldo Rodrigues de Souza

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:30

Edevaldo Rodrigues de Souza morreu afogado Crédito: Reprodução

Um turista mineiro identificado como Edevaldo Rodrigues de Souza, 37 anos, morreu afogado após ser arrastado por uma forte correnteza na praia do Tororão, em Prado, no extremo sul da Bahia, no sábado (22). O turista aproveitava o passeio ao lado da esposa quando acabou sendo puxado pelo mar.

Segundo a Polícia Civil, a mulher também se afogou, mas conseguiu ser salva por banhistas que estavam no local. De acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz, a esposa de Edevaldo entrou em estado de choque após o resgate. Ela recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O casal visitava o município, que é um dos destinos turísticos mais procurados da região, a passeio. O corpo de Edevaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, cidade vizinha, para passar por necropsia. O procedimento foi concluído ainda no domingo (23), quando o corpo foi liberado para a família.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do afogamento.

Leia mais

Imagem - Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Boca de 09 é vítima de racismo durante live e é comparado a macaco por estrangeira

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Terror e R$ 60 mil de prejuízo: Salvador e RMS registram cinco roubos a farmácias em 24 horas

Tags:

Bahia Morto Turista Afogamento

Mais recentes

Imagem - Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana
Imagem - Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes
Imagem - Tomar bebidas muito quentes aumenta risco de câncer de esôfago

Tomar bebidas muito quentes aumenta risco de câncer de esôfago

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
02

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor