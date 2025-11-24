TRAGÉDIA

Turista mineiro morre afogado em praia de paraíso turístico da Bahia

Vítima foi identificada como Edevaldo Rodrigues de Souza

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:30

Edevaldo Rodrigues de Souza morreu afogado Crédito: Reprodução

Um turista mineiro identificado como Edevaldo Rodrigues de Souza, 37 anos, morreu afogado após ser arrastado por uma forte correnteza na praia do Tororão, em Prado, no extremo sul da Bahia, no sábado (22). O turista aproveitava o passeio ao lado da esposa quando acabou sendo puxado pelo mar.

Segundo a Polícia Civil, a mulher também se afogou, mas conseguiu ser salva por banhistas que estavam no local. De acordo com informações apuradas pela TV Santa Cruz, a esposa de Edevaldo entrou em estado de choque após o resgate. Ela recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O casal visitava o município, que é um dos destinos turísticos mais procurados da região, a passeio. O corpo de Edevaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, cidade vizinha, para passar por necropsia. O procedimento foi concluído ainda no domingo (23), quando o corpo foi liberado para a família.