Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Há baixa possibilidade de chuva na maior parte dos dias

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:09

Salvador terá uma semana de tempo estável, marcada pelo predomínio de sol e ventos fortes, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Apesar do cenário mais seco na maioria dos dias, a formação de cavados atmosféricos poderá favorecer a ocorrência de chuvas pontuais, sobretudo na quinta (27) e na sexta-feira (28), quando a probabilidade de precipitação chega a 50%.

De segunda (24) a quarta-feira (26), o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva, estimada em 30%. Durante esse período, os ventos sopram com intensidade forte, registrando rajadas entre 31 km/h e 34 km/h. As temperaturas variam de 22°C a 31°C, sem grandes oscilações.

O cenário muda de forma discreta na quinta (27) e na sexta-feira (28), quando a influência de cavados atmosféricos aumenta a instabilidade. A chance de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de maneira moderada, atingindo velocidades entre 26 km/h e 27 km/h. Ainda assim, as temperaturas seguem estáveis, variando entre 22°C e 30°C.

No fim de semana, o tempo volta a apresentar condições semelhantes às do início da semana. No sábado (29) e no domingo (30), a probabilidade de chuva retorna a 30%, com ventos moderados a fortes e máximas alcançando novamente 31°C.

