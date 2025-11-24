Chuva ou sol? Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11:09
Salvador terá uma semana de tempo estável, marcada pelo predomínio de sol e ventos fortes, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Apesar do cenário mais seco na maioria dos dias, a formação de cavados atmosféricos poderá favorecer a ocorrência de chuvas pontuais, sobretudo na quinta (27) e na sexta-feira (28), quando a probabilidade de precipitação chega a 50%.
De segunda (24) a quarta-feira (26), o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva, estimada em 30%. Durante esse período, os ventos sopram com intensidade forte, registrando rajadas entre 31 km/h e 34 km/h. As temperaturas variam de 22°C a 31°C, sem grandes oscilações.
Dia de chuva em Salvador
O cenário muda de forma discreta na quinta (27) e na sexta-feira (28), quando a influência de cavados atmosféricos aumenta a instabilidade. A chance de chuva sobe para 50%, e os ventos passam a soprar de maneira moderada, atingindo velocidades entre 26 km/h e 27 km/h. Ainda assim, as temperaturas seguem estáveis, variando entre 22°C e 30°C.
No fim de semana, o tempo volta a apresentar condições semelhantes às do início da semana. No sábado (29) e no domingo (30), a probabilidade de chuva retorna a 30%, com ventos moderados a fortes e máximas alcançando novamente 31°C.
A Codesal reforça que situações de risco podem ser comunicadas pelo telefone 199, que funciona 24 horas.