Prefeitura oferece salários de R$ 8 mil e VA de R$ 900 para jornada de 20h em concurso

Inscrições podem ser feitas até esta terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 01:00

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concursos Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Saltinho, no estado de São Paulo, está prestes a encerrar as inscrições do concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para oito cargos. As candidaturas podem ser realizadas até esta terça-feira (25). Os salários chegam a R$ 13,5 mil. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais. O vale alimentação é no valor de R$ 900,00.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Sigma Assessoria Administrativa. A taxa de inscrição é de R$40,00, paga vagas de nível fundamental; R$ 60,00 para cargos de nível médio; e R$ 80,00 para os candidatos de nível superior.

Vagas e salários

Veja vagas do concurso da prefeitura de Saltinho

Veja vagas por Reprodução
1 de 1
Veja vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por prova objetiva de conhecimentos, que será aplicada no dia 7 de dezembro. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 30 de dezembro.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

