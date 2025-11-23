NÍVEL MÉDIO AO SUPERIOR

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Há oportunidades para área policial, fiscal, administrativa, saúde e legislativa

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, reunindo milhares de vagas com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 44 mil em diferentes áreas, como segurança pública, controle e gestão, área fiscal, saúde, tribunais e legislativo. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior.

O concurso com o maior salário atualmente é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferece remuneração de até R$ 44.008,52 para o cargo de Especialista Legislativo. A banca responsável pelo certame é a FGV.

O edital com mais vagas abertas no momento é o da Inova Capixaba (ES), na área da saúde, com 932 vagas e slários entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42. As inscrições estão abertas até 28 de dezembro, pela banca IDCAP. A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Na Bahia, há três concursos em destaque. São eles:

1. Câmara de Jequié (BA)

Vagas: 9 + CR

Salários: R$ 2.865,06 a R$ 4.182,98

Inscrições: até 4 de dezembro

Prova: 18/01/2026

2. GCM Taperoá (BA)

Vagas: 5

Salário: R$ 1.518,00

Inscrições: até 7 de dezembro

Prova: 21/12/2025

3. CRQ Bahia (CRQ-BA)

Vagas: 2 + 88 CR

Salário: até R$ 3.597,51 + benefícios

Inscrições: até 8 de dezembro

Prova: 11/01/2026

Confira os 10 concursos com maiores salários do Brasil no momento:

1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo

Salário: R$ 44.008,52

Vagas: 101 + CR

2. Tribunal de Contas da União (TCU)

Salário: R$ 26.159,01

Vagas: 20 + CR

3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)

Salário: até R$ 24.078,42

Vagas: 425

4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Salário: até R$ 9.615,97

Vagas: 3 + CR

5. Câmara de Mirassol (SP)

Salário: até R$ 9.637,74

Vagas: 9 + CR

6. Câmara de Matão (SP)

Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios

Vagas: 2 + CR

7. ALEGO (GO)

Salário: até R$ 10.150,33

Vagas: 101

8. Câmara de Londrina (PR)

Salário: até R$ 10.399,17

Vagas: 6 + CR

9. TJ RJ

Salário: até R$ 12.924,41

Vagas: CR

10. Sefaz-PR

Salário: R$ 12.960,00