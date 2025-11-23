Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Há oportunidades para área policial, fiscal, administrativa, saúde e legislativa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, reunindo milhares de vagas com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 44 mil em diferentes áreas, como segurança pública, controle e gestão, área fiscal, saúde, tribunais e legislativo. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior.

O concurso com o maior salário atualmente é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferece remuneração de até R$ 44.008,52 para o cargo de Especialista Legislativo. A banca responsável pelo certame é a FGV.

Vagas do concurso da Alerj

Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
1 de 4
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução

O edital com mais vagas abertas no momento é o da Inova Capixaba (ES), na área da saúde, com 932 vagas e slários entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42. As inscrições estão abertas até 28 de dezembro, pela banca IDCAP. A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Na Bahia, há três concursos em destaque. São eles: 

1. Câmara de Jequié (BA)

Vagas: 9 + CR

Salários: R$ 2.865,06 a R$ 4.182,98

Inscrições: até 4 de dezembro

Prova: 18/01/2026

Vagas para concursos de Jequié

Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução
1 de 6
Vagas para concursos de Jequié por Reprodução

2. GCM Taperoá (BA)

Vagas: 5

Salário: R$ 1.518,00

Inscrições: até 7 de dezembro

Prova: 21/12/2025

Concurso de Taperoá

Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela
Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela
Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela
Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela
Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela
1 de 5
Prefeitura baiana abre concurso com 370 vagas e salários de até R$ 3,7 mil por Captura de tela

3. CRQ Bahia (CRQ-BA)

Vagas: 2 + 88 CR

Salário: até R$ 3.597,51 + benefícios

Inscrições: até 8 de dezembro

Prova: 11/01/2026

Confira os 10 concursos com maiores salários do Brasil no momento:

1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo

Salário: R$ 44.008,52

Vagas: 101 + CR

2. Tribunal de Contas da União (TCU)

Salário: R$ 26.159,01

Vagas: 20 + CR

3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)

Salário: até R$ 24.078,42

Vagas: 425

4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Salário: até R$ 9.615,97

Vagas: 3 + CR

5. Câmara de Mirassol (SP)

Salário: até R$ 9.637,74

Vagas: 9 + CR

6. Câmara de Matão (SP)

Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios

Vagas: 2 + CR

7. ALEGO (GO)

Salário: até R$ 10.150,33

Vagas: 101

8. Câmara de Londrina (PR)

Salário: até R$ 10.399,17

Vagas: 6 + CR

9. TJ RJ

Salário: até R$ 12.924,41

Vagas: CR

10. Sefaz-PR

Salário: R$ 12.960,00

Vagas: 60 + CR

Leia mais

Imagem - Santander leiloa mais de 260 imóveis com lances a partir de R$ 31 mil; confira

Santander leiloa mais de 260 imóveis com lances a partir de R$ 31 mil; confira

Imagem - IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais

IBGE abre inscrições para concurso com mais de 9 mil vagas de nível médio; saiba mais

Imagem - IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salários de até R$  5.557,54
Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)

Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)
Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis

Prefeitura oferece salários de até R$ 14.622,84 em concurso com vagas para todos os níveis

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
01

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista

Imagem - Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil
02

Com dez lojas na Bahia, rede perde R$ 1,9 bilhão após erro contábil

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar
03

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

Imagem - Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
04

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã