Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Esther Morais
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 07:00
Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país, reunindo milhares de vagas com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 44 mil em diferentes áreas, como segurança pública, controle e gestão, área fiscal, saúde, tribunais e legislativo. Há oportunidades para níveis médio, técnico e superior.
O concurso com o maior salário atualmente é o da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que oferece remuneração de até R$ 44.008,52 para o cargo de Especialista Legislativo. A banca responsável pelo certame é a FGV.
Vagas do concurso da Alerj
O edital com mais vagas abertas no momento é o da Inova Capixaba (ES), na área da saúde, com 932 vagas e slários entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42. As inscrições estão abertas até 28 de dezembro, pela banca IDCAP. A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Na Bahia, há três concursos em destaque. São eles:
1. Câmara de Jequié (BA)
Vagas: 9 + CR
Salários: R$ 2.865,06 a R$ 4.182,98
Inscrições: até 4 de dezembro
Prova: 18/01/2026
Vagas para concursos de Jequié
2. GCM Taperoá (BA)
Vagas: 5
Salário: R$ 1.518,00
Inscrições: até 7 de dezembro
Prova: 21/12/2025
Concurso de Taperoá
3. CRQ Bahia (CRQ-BA)
Vagas: 2 + 88 CR
Salário: até R$ 3.597,51 + benefícios
Inscrições: até 8 de dezembro
Prova: 11/01/2026
1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo
Salário: R$ 44.008,52
Vagas: 101 + CR
2. Tribunal de Contas da União (TCU)
Salário: R$ 26.159,01
Vagas: 20 + CR
3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)
Salário: até R$ 24.078,42
Vagas: 425
4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)
Salário: até R$ 9.615,97
Vagas: 3 + CR
5. Câmara de Mirassol (SP)
Salário: até R$ 9.637,74
Vagas: 9 + CR
6. Câmara de Matão (SP)
Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios
Vagas: 2 + CR
7. ALEGO (GO)
Salário: até R$ 10.150,33
Vagas: 101
8. Câmara de Londrina (PR)
Salário: até R$ 10.399,17
Vagas: 6 + CR
9. TJ RJ
Salário: até R$ 12.924,41
Vagas: CR
10. Sefaz-PR
Salário: R$ 12.960,00
Vagas: 60 + CR