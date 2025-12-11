CARREIRA

Prefeitura abre concurso com 64 vagas e salários de até R$ 6,8 mil para todos níveis de escolaridade

Edital contempla oportunidades nas áreas administrativa, saúde, educação, assistência social, engenharia e serviços gerais

Esther Morais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:57

Prefeitura de Biquinhas Crédito: Flávio Silva Machado / Nosso Jornal TV

A Prefeitura de Biquinhas (MG) publicou o edital de um novo concurso público com 64 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.565,67 a R$ 6.793,68, a depender do cargo.

As inscrições serão abertas em 4 de fevereiro de 2026 e seguem até 4 de março, no site da banca ELO Concursos. As taxas custam entre R$ 78,28 e R$ 197,41. A prova objetiva está prevista para 22 de março de 2026.

O edital contempla oportunidades nas áreas administrativa, saúde, educação, assistência social, engenharia e serviços gerais. Entre os destaques estão:

Procurador do município: R$ 6.793,68

Advogado do CREAS: R$ 3.948,23

Oficial de administração: R$ 3.948,23

Enfermeiro, psicólogo, assistente social, pedagogo e professores: remuneração na faixa dos R$ 2,5 mil a R$ 3 mil

Agente comunitário e agente de combate a endemias: R$ 3.036,00

Cargos de nível fundamental e alfabetizado têm salários entre R$ 1.518,00 e R$ 1.906,04.

No total, são vagas para funções como operador de máquinas, motorista escolar, técnicos em enfermagem e radiologia, contador, farmacêutico, engenheiro civil, secretário escolar, recepcionista, servente e auxiliar administrativo.

Quais as etapas?

O concurso será composto apenas por prova objetiva, aplicada para todos os cargos. As disciplinas variam conforme o nível exigido:

Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Fundamental com específicos: Português, Matemática e Conhecimentos Específicos.

Médio: Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Legislação e Informática.

Saúde (nível médio/técnico): Português, Matemática, Conhecimentos Gerais, Legislação e Específicos.