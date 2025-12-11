Marinha abre vagas para a Bahia com salários de até R$ 3,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 09:52
A Marinha do Brasil abriu inscrições para 794 vagas do Serviço Militar Voluntário (SMV) para praças temporários, distribuídas pelos nove Distritos Navais do país. Há vagas para diferentes níveis de escolaridade, com salários iniciais de até R$ 3,8 mil.
No 2º Distrito Naval, que atende Bahia e Sergipe, são 53 vagas para o ensino médio técnico e oito para candidatos do ensino fundamental.
Os interessados podem se inscrever até 27 de janeiro de 2026, no site da Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70. O prazo para o candidato efetuar o pagamento do boleto é até o dia 28 de janeiro de 2026, no horário bancário dos diversos Estados do País.
O processo seletivo é constituído de uma Prova Objetiva de Língua Portuguesa, Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Prova de Títulos e Verificação Documental. Destacamos que o Processo Seletivo, para a Prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV), como Praças temporários da Marinha do Brasil, será constituído, dentre as etapas, por prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 3 (três) horas, conforme previsto no subitem 8.1 do Aviso de Convocação nº 5/2025.