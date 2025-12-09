EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 130 vagas para ensino médio

Oportunidades são na área da educação

Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:25

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Resende, no Rio de Janeiro, abriu inscrições para um concurso público com 130 vagas para ensino médio na área da educação. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de dezembro, no site do Consulpam, banca organizadora do certame.

Das 130 vagas, 123 são para ampla concorrência e sete reservadas para pessoas com deficiência. Os interessados devem ter o ensino médio completo e o cargo oferece o salário de R$ 1.628 para a carga horária de 40 horas semanais.

Concurso de Resende 1 de 5

Requisitos

O candidato deve ter, no mínimo, 18 anos, estar em exercício dos direitos civil e políticos, ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação ou de alistamento militar e estar quite com as obrigações civis e eleitorais.

Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência, certidão de antecedentes criminais e comprovante de escolaridade. Para candidatos PCDs, é necessário apresentar o laudo médico expedido no prazo máximo de um ano antes do término das inscrições.

Provas