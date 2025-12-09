Acesse sua conta
Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar

Há oportunidades para vendedor, ajudante de estoque, ajudante de depósito, caixa e auxiliar de conferente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:13

Grupo Irmãos Queiroz
Grupo Irmãos Queiroz Crédito: Divulgação

O Grupo Irmãos Queiroz abriu 50 vagas de empregos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Há oportunidades para vendedor, ajudante de estoque, ajudante de depósito, caixa e auxiliar de conferente.

Os aprovados atuarão entre as lojas da San Martin (matriz), Santa Mônica e Shopping Bela Vista, na capital baiana, em Lauro de Freitas, e em Itacimirim, no município de Camaçari.

Para se candidatar, basta enviar os currículos para o e-mail oficial de recrutamento da loja: rh@irmaosqueiroz.com.br

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

