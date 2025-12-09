Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:13
O Grupo Irmãos Queiroz abriu 50 vagas de empregos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Há oportunidades para vendedor, ajudante de estoque, ajudante de depósito, caixa e auxiliar de conferente.
Os aprovados atuarão entre as lojas da San Martin (matriz), Santa Mônica e Shopping Bela Vista, na capital baiana, em Lauro de Freitas, e em Itacimirim, no município de Camaçari.
Para se candidatar, basta enviar os currículos para o e-mail oficial de recrutamento da loja: rh@irmaosqueiroz.com.br
