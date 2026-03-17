ECONOMIA

O desafio do carrinho: estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa

Com a inflação pressionando itens básicos e carnes, planejamento rigoroso e uso de tecnologia tornam-se mecanismos de defesa para reduzir o valor da nota fiscal em até 30%

Maiara Baloni

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:55

Estratégias para enfrentar a alta de preços sem perder a qualidade na mesa Crédito: IA/GEMINI

Ir ao supermercado em 2026 exige mais do que uma lista na mão; exige tática. Com a inflação de alimentos pressionando o orçamento das famílias brasileiras, o planejamento tornou-se um mecanismo de defesa essencial para tentar reduzir o valor total da nota fiscal em até 30%. O desafio atual não é apenas comer menos, mas encontrar formas de comprar melhor e desviar das armadilhas de marketing que elevam o valor final da compra.

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Como fechar a conta

Diante de um cenário onde o salário muitas vezes não acompanha o ritmo das prateleiras, o planejamento é a principal ferramenta de contenção de danos. Especialistas indicam que compras feitas por impulso ou sem um roteiro definido podem encarecer a conta em até 20%.

Substituição por necessidade: com a carne bovina pressionada pelas exportações e pelo ciclo pecuário, o custo-benefício em 2026 migrou para a proteína suína e o frango. Dados do setor mostram que o preço da carne de porco registrou quedas superiores a 20% recentemente, o que a torna a alternativa mais viável para manter a proteína no prato sem o custo elevado do bife de boi.

com a carne bovina pressionada pelas exportações e pelo ciclo pecuário, o custo-benefício em 2026 migrou para a proteína suína e o frango. Dados do setor mostram que o preço da carne de porco registrou quedas superiores a 20% recentemente, o que a torna a alternativa mais viável para manter a proteína no prato sem o custo elevado do bife de boi. O papel das marcas próprias: uma forma de mitigar os gastos sem trocar o tipo de produto é optar pelas marcas do próprio supermercado. Em 2026, essas linhas atingiram um padrão de qualidade comparável às líderes, mas com preços até 30% menores.

uma forma de mitigar os gastos sem trocar o tipo de produto é optar pelas marcas do próprio supermercado. Em 2026, essas linhas atingiram um padrão de qualidade comparável às líderes, mas com preços até 30% menores. Tecnologia como defesa: aplicativos como o Menor Preço Brasil e o Meus Preços deixaram de ser apenas uma conveniência para se tornarem ferramentas de consulta obrigatória. Eles permitem comparar valores em tempo real através de notas fiscais emitidas na região, expondo a diferença de preços entre estabelecimentos vizinhos.

aplicativos como o Menor Preço Brasil e o Meus Preços deixaram de ser apenas uma conveniência para se tornarem ferramentas de consulta obrigatória. Eles permitem comparar valores em tempo real através de notas fiscais emitidas na região, expondo a diferença de preços entre estabelecimentos vizinhos. A divisão da compra: para tentar driblar as margens de lucro do varejo tradicional, muitos consumidores têm adotado o modelo misto: itens de estoque (limpeza, higiene e grãos) nos atacarejos, onde o volume reduz o preço unitário, e itens frescos em feiras ou mercados de bairro.

O alerta contra armadilhas

É preciso estar atento ao que os especialistas chamam de "ciladas de gôndola", que aproveitam o momento de incerteza econômica para induzir gastos desnecessários. O especialista em vendas e CEO do Grupo Zarb Cosméticos, Rodrigo Galatti, faz um alerta importante: “Preços muito abaixo do mercado devem acender um alerta. O principal cuidado é desconfiar de preços muito agressivos, especialmente quando estão muito abaixo do valor normalmente praticado”, afirma.

Sérgio Czajkowski Junior, professor e consultor de marketing, reforça que o ambiente do mercado é projetado para estimular o consumo acima do planejado. “O ponto de atenção deve ser o chamado remorso pós-compra, quando o consumidor percebe que o produto não era realmente necessário. Promoções relâmpago estimulam compras impulsivas”, explica. Outro ponto crítico é a reduflação, quando o peso da embalagem diminui, mas o preço permanece o mesmo, camuflando a alta real para o bolso do consumidor.

O peso histórico no prato do brasileiro

A necessidade de o brasileiro ser "estrategista" no supermercado reflete um histórico de instabilidade econômica. Se nas décadas de 80 e 90 a batalha era contra a remarcação diária de preços, em 2026 o desafio é o descompasso entre o custo de produção e o rendimento médio das famílias.

A inflação atual é impulsionada por fatores globais e logísticos, mantendo itens básicos como feijão e arroz em patamares que sufocam o orçamento doméstico. Nesse cenário, o uso de dados em tempo real e a busca por mercados mais segmentados não são sinais de uma nova era de consumo, mas sim a resposta necessária de uma população que precisa, mais uma vez, se adaptar para garantir o essencial na mesa.

Guia para a próxima compra