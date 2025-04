RMS

Manga, ovos, café: alimentos puxam inflação na Grande Salvador com aumentos de até 26% em março

Apesar de desaceleração no mês, RMS ainda acumula alta acima da média nacional

A inflação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) desacelerou em março, registrando 0,41%, bem abaixo do 1,38% de fevereiro e também inferior à média nacional (0,56%). No entanto, nos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 5,63%, superando o índice do Brasil (5,48%) e ficando como o 4º maior entre as 16 regiões pesquisadas pelo IBGE. O preço dos alimentos foi o maior vilão nesse ciclo da inflação, com aumentos chegando a até 26%. >