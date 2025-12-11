Acesse sua conta
Concurso de prefeitura baiana oferece salários de até R$ 14 mil; há vagas para todos os níveis

Inscrições podem ser realizadas até às 23h59 desta quinta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06:00

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A prefeitura de Mirante, no sudoeste, vai encerrar as inscrições um concurso com o objetivo de contratar novos profissionais para 43 cargos, com o total de 145 vagas. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h59 desta quinta-feira (11). Os salários chegam a R$ 14 e as jornadas semanais são de 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 70,00 para nível médio/técnico; e R$ 96,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Veja todas as vagas e seus salários no concurso da prefeitura de Mirante

Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
Confira vagas por Reprodução
1 de 8
Confira vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em uma prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia  28 de dezembro.

A segunda etapa, de caráter classificatório, será a prova de títulos, que será realizada para todos os candidatos classificados na prova objetiva. O período de envio dos documentos referentes à prova de títulos é até o dia 11 de dezembro. 

A terceira etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consiste em na prova prática para o cargo de motorista, que está prevista para o dia 20 de janeiro de 2026. 

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. Os resultados serão publicados no dia 30 de janeiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Trabalho Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

