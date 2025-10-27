Acesse sua conta
Balão cai em cidade baiana, atinge casas e causa apagão

Aeronave foi lançada no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09:02

Balão cai em cidade baiana
Balão cai em cidade baiana Crédito: Reprodução

Um balão de ar quente assustou moradores após cair em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na tarde de sábado (25). A aeronave, que foi lançada em uma cidade no interior do Rio de Janeiro, atingiu casas e a rede elétrica, causando queda de energia no bairro Colonial. 

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o balão passando por árvores e residências. Alguns fios ficaram presos nos postes de eletricidade, mas não houve feridos. 

Em nota, a Coelba informou que o fornecimento de energia para os clientes afetados foi normalizado às 18h20 do mesmo dia. Logo após a ocorrência, equipes da distribuidora foram encaminhadas ao local, realizaram os procedimentos de segurança necessários e retiraram o objeto da rede elétrica. 

Soltar balão é considerado um crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. A prática pode causar incêndios, colocar vidas em risco (incluindo de aeronaves) e prejudicar florestas e áreas urbanas. 

Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou registro do caso. 

