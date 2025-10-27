CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (27)

Há possibilidade de chuva

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:02

Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Salvador deve começar a semana com tempo estável e predomínio de sol nesta segunda-feira (27), feriado antecipado do Dia do Servidor Público. Apesar da presença de muitas nuvens ao longo do dia, a tendência é de estabilidade nas temperaturas, que variam entre 22°C e 27°C.

No início da manhã, pode ocorrer chuva rápida e isolada em pontos da faixa litorânea, mas o sol deve aparecer entre nuvens e ganhar força ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece elevada, chegando a 100% pela manhã, com mínima de 65%.

Durante a tarde e noite, o cenário segue semelhante: céu com muitas nuvens e possibilidade de garoa fraca, mas sem expectativa de acumulados significativos. Os ventos sopram de fracos a moderados, variando entre as direções Leste, Sudeste e Oeste ao longo do período.