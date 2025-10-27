CRIME

Suspeito de tráfico é morto em tiroteio com a PM no Engenho Velho de Brotas

Com homem, foram apreendidas uma pistola calibre 40, munições e 74 porções de cocaína

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:48

Materiais apreendidos na ação Crédito: Divulgação / PM-BA

Um homem de 30 anos foi morto a tiros durante um confronto com policiais militares no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de domingo (26). Ele foi identificado como Ramon de Assis dos Santos.

Segundo a corporação, uma equipe do Batalhão Gêmeos realizava rondas na Avenida Vasco da Gama quando se depararou com homens armados nas imediações da entrada da localidade conhecida como Manguinhos. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes.

Após o confronto, um homem foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos. Com ele, que possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foram apreendidas uma pistola calibre 40, munições e 74 porções de cocaína.