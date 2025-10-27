Suspeito de tráfico é morto em tiroteio com a PM no Engenho Velho de Brotas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:48
Um homem de 30 anos foi morto a tiros durante um confronto com policiais militares no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na noite de domingo (26). Ele foi identificado como Ramon de Assis dos Santos.
Segundo a corporação, uma equipe do Batalhão Gêmeos realizava rondas na Avenida Vasco da Gama quando se depararou com homens armados nas imediações da entrada da localidade conhecida como Manguinhos. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes.
Após o confronto, um homem foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde não resistiu aos ferimentos. Com ele, que possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foram apreendidas uma pistola calibre 40, munições e 74 porções de cocaína.
A Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador registrou a morte por intervenção de agente de segurança pública.