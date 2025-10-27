Acesse sua conta
Motociclista de 23 anos morre em acidente no Rio Vermelho

Ocorrência foi na manhã desta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:44

Mototciclista morre em acidente no Rio Vermelho
Motociclista morre em acidente no Rio Vermelho Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista de 23 anos morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (27), na rua João Gomes, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Um passageiro ficou ferido, sofreu fraturas expostas e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). 

Os dois envolvidos estavam sem capacete, segundo informações da TV Bahia. O condutor vinha da região de Amaralina, em alta velocidade, e colidiu contra o muro de uma empresa. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está no local. A Transalvador também acompanha a ocorrência.

