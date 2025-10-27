Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três planos inclinados terão serviços suspensos a partir de hoje (27) em Salvador

Primeiro a passar por intervenções será o Plano Inclinado Gonçalves

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:27

Plano Inclinado Gonçalves
Plano Inclinado Gonçalves Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os Planos Inclinados de Salvador iniciam, a partir desta segunda-feira (27), uma série de requalificações com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários. O primeiro a passar pelas intervenções será o Plano Inclinado Gonçalves, que liga a região do Comércio ao Pelourinho. O equipamento terá seu atendimento suspenso para permitir a realização de uma série de melhorias estruturais e nos bondes.

Entre os serviços que serão realizados, estão a substituição de peças dos bondes, que também receberão nova pintura, além de troca de gradis, entre outros. A previsão é que o equipamento seja entregue ao público totalmente renovado até o final de novembro. Neste período, quem utiliza o Gonçalves nos seus deslocamentos terá como opção utilizar o Elevador Lacerda ou o Elevador do Taboão.

Plano inclinado em Salvador

Plano Inclinado Gonçalves por Jefferson Peixoto / Secom PMS
Plano Inclinado Liberdade/Calçada por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Plano Inclinado Pilar por Bruno Concha/Secom
Plano Inclinado Pilar por Max Haack/Secom
1 de 4
Plano Inclinado Gonçalves por Jefferson Peixoto / Secom PMS

Leia mais

Imagem - TJ anuncia concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 12,9 mil

TJ anuncia concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 12,9 mil

Os Planos Inclinados Pilar e Liberdade-Calçada também passarão por ampla requalificação após a entrega do Gonçalves. “Essa é uma das maiores requalificações que a Secretaria de Mobilidade (Semob) está realizando nestes equipamentos, que fazem parte da rotina do soteropolitano, para oferecer mais segurança e conforto aos passageiros no seu dia a dia”, explicou o secretário da pasta, Pablo Souza.

O secretário destacou ainda que, além de melhorar o conforto para quem utiliza os Planos Inclinados, a requalificação poderá, também, incentivar turistas a conhecerem estes locais e sua história. Ele lembrou que, em fevereiro deste ano, a Prefeitura entregou o Elevador Lacerda totalmente reformado, após o equipamento passar por uma série de melhorias estruturais e nas cabines dos elevadores.

“Esta foi a maior requalificação dos últimos anos. O Lacerda é um dos mais importantes cartões postais de Salvador, conhecido no mundo inteiro, e queremos que os turistas que vierem também conheçam nossos outros ascensores, que fazem parte da nossa história e do desenvolvimento de nossa cidade”, destacou o secretário.

Mais recentes

Imagem - Confira previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (27)

Confira previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (27)
Imagem - Motociclista de 23 anos morre em acidente no Rio Vermelho

Motociclista de 23 anos morre em acidente no Rio Vermelho
Imagem - Farol da Barra na década de 1920 tinha bondinho e sítios na orla; veja imagens

Farol da Barra na década de 1920 tinha bondinho e sítios na orla; veja imagens

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada