TRANSPORTE

Três planos inclinados terão serviços suspensos a partir de hoje (27) em Salvador

Primeiro a passar por intervenções será o Plano Inclinado Gonçalves

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:27

Plano Inclinado Gonçalves Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Os Planos Inclinados de Salvador iniciam, a partir desta segunda-feira (27), uma série de requalificações com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários. O primeiro a passar pelas intervenções será o Plano Inclinado Gonçalves, que liga a região do Comércio ao Pelourinho. O equipamento terá seu atendimento suspenso para permitir a realização de uma série de melhorias estruturais e nos bondes.

Entre os serviços que serão realizados, estão a substituição de peças dos bondes, que também receberão nova pintura, além de troca de gradis, entre outros. A previsão é que o equipamento seja entregue ao público totalmente renovado até o final de novembro. Neste período, quem utiliza o Gonçalves nos seus deslocamentos terá como opção utilizar o Elevador Lacerda ou o Elevador do Taboão.

Plano inclinado em Salvador 1 de 4

Os Planos Inclinados Pilar e Liberdade-Calçada também passarão por ampla requalificação após a entrega do Gonçalves. “Essa é uma das maiores requalificações que a Secretaria de Mobilidade (Semob) está realizando nestes equipamentos, que fazem parte da rotina do soteropolitano, para oferecer mais segurança e conforto aos passageiros no seu dia a dia”, explicou o secretário da pasta, Pablo Souza.

O secretário destacou ainda que, além de melhorar o conforto para quem utiliza os Planos Inclinados, a requalificação poderá, também, incentivar turistas a conhecerem estes locais e sua história. Ele lembrou que, em fevereiro deste ano, a Prefeitura entregou o Elevador Lacerda totalmente reformado, após o equipamento passar por uma série de melhorias estruturais e nas cabines dos elevadores.