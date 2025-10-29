Acesse sua conta
Concurso: prefeitura abre 781 vagas de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 5,9 mil

Oportunidade é em MG

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:39

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Betim (MG) lançou edital de concurso público com 781 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.669,46 e R$ 5.953,88, dependendo da função.

O concurso será realizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). As inscrições estarão abertas de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026, com taxas de R$ 80 para cargos de nível médio e técnico e R$ 100 para cargos de nível superior. A prova objetiva está prevista para 22 de março de 2026.

Entre os cargos oferecidos estão Auxiliar Administrativo de Centro Infantil Municipal, com salário de R$ 3.338,92; Técnico de Biblioteca e Técnico de Secretaria, ambos com salário de R$ 1.669,46; Bibliotecônomo, com remuneração de R$ 5.953,88; Pedagogo, com salário de R$ 3.747,96; Professor da Educação Infantil, com salário de R$ 4.914,75; Professor PI – L, com remuneração de R$ 3.747,96; e Professor PII – Matemática, também com salário de R$ 3.747,96. Ao todo, o edital contempla 16 cargos diferentes.

O processo seletivo terá três etapas: prova objetiva, com questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação Municipal, Conhecimentos Gerais e Específicos; prova discursiva, consistindo em uma redação de até 30 linhas; e avaliação de títulos, destinada apenas a cargos de nível superior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site.

