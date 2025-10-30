CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)

Há poucas chances de chuva

Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:36

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador deve ter uma quinta-feira (30) de tempo firme, com predomínio de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a chance de precipitação é de apenas 20%. Os ventos seguem moderados, com velocidade média de 24 km/h, e as temperaturas variam entre 21°C e 31°C.

A previsão indica a continuidade da influência de uma massa de ar seco sobre a capital, mantendo o clima estável ao longo do dia. Mesmo assim, a chegada de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico pode provocar pancadas isoladas em alguns pontos da cidade.

Previsão para o fim de semana

Na sexta (31), o cenário se repete, com sol e poucas nuvens, mantendo a mesma variação térmica - entre 21°C e 31°C - e 20% de possibilidade de chuva.

No fim de semana, o tempo segue firme: tanto no sábado (1º) quanto no domingo (2), as temperaturas ficam entre 21°C e 32°C, e a chance de chuva cai para 20% e 10%, respectivamente. Os ventos permanecem moderados, variando entre 25 e 27 km/h.