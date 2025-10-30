Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira previsão do tempo para Salvador nesta quinta-feira (31 de outubro)

Há poucas chances de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06:36

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

Salvador deve ter uma quinta-feira (30) de tempo firme, com predomínio de sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), a chance de precipitação é de apenas 20%. Os ventos seguem moderados, com velocidade média de 24 km/h, e as temperaturas variam entre 21°C e 31°C.

A previsão indica a continuidade da influência de uma massa de ar seco sobre a capital, mantendo o clima estável ao longo do dia. Mesmo assim, a chegada de ventos úmidos vindos do oceano Atlântico pode provocar pancadas isoladas em alguns pontos da cidade.

Previsão para o fim de semana

Na sexta (31), o cenário se repete, com sol e poucas nuvens, mantendo a mesma variação térmica - entre 21°C e 31°C - e 20% de possibilidade de chuva.

No fim de semana, o tempo segue firme: tanto no sábado (1º) quanto no domingo (2), as temperaturas ficam entre 21°C e 32°C, e a chance de chuva cai para 20% e 10%, respectivamente. Os ventos permanecem moderados, variando entre 25 e 27 km/h.

Dia de chuva em Salvador

Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Doa de chiuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Mais recentes

Imagem - Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada

Baianos têm até sexta (31) para concorrer ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Imagem - Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia

Saiba quais são os dias e os horários que a polícia mais mata na Bahia
Imagem - De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

De sariguê a jacaré: veja lista inusitada de animais silvestres apreendidos no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada