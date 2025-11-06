SALVADOR

Obras de viaduto na Avenida ACM alteram trânsito a partir desta quinta-feira (6)

Alteração ocorrerá até segunda-feira (10)

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:25

Avenida ACM Crédito: Reprodução/TV Bahia

O trânsito na Avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, sofrerá alterações a partir desta quinta-feira (6) devido às obras no novo Viaduto Antônio Linhares. A Prefeitura de Salvador, por meio da Seinfra e da Transalvador, iniciará a operação de lançamento das vigas metálicas da estrutura, que integra o projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.

As intervenções começam às 22h de quinta, com interdição total da via e desvio em frente à Igreja Universal, além do bloqueio na descida do viaduto do BRT próximo ao Shopping da Bahia. A medida é necessária para a montagem de um guindaste de 500 toneladas. A circulação será liberada às 5h de sexta (7), mas três faixas da ACM permanecerão bloqueadas para quem vem da Av. Bonocô.

Na sexta, às 22h, o bloqueio na descida do viaduto do BRT será retomado para instalação de dois guindastes, de 500 e 450 toneladas. A via reabre às 5h de sábado (8), novamente com três faixas interditadas pela presença dos equipamentos.

Também no sábado, a partir das 20h15, o tráfego será totalmente interditado e desviado em frente à Ford e na pista de descida do BRT. Às 22h, haverá bloqueio total da pista do BRT para o içamento e a montagem das vigas. As alterações permanecem durante todo o domingo (9), com liberação completa das vias prevista para as 5h de segunda (10).

Como rotas alternativas, motoristas que vêm das avenidas Bonocô, Barros Reis e Via Expressa podem utilizar a BR-324 e a Av. Luís Eduardo Magalhães. Quem circula pelo Rio Vermelho e Pituba deve seguir pelas vias marginais da Av. ACM.