Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obras de viaduto na Avenida ACM alteram trânsito a partir desta quinta-feira (6)

Alteração ocorrerá até segunda-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:25

Engarrafamento na Avenida ACM
Avenida ACM Crédito: Reprodução/TV Bahia

O trânsito na Avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, sofrerá alterações a partir desta quinta-feira (6) devido às obras no novo Viaduto Antônio Linhares. A Prefeitura de Salvador, por meio da Seinfra e da Transalvador, iniciará a operação de lançamento das vigas metálicas da estrutura, que integra o projeto Nova Circulação da Avenida Tancredo Neves.

As intervenções começam às 22h de quinta, com interdição total da via e desvio em frente à Igreja Universal, além do bloqueio na descida do viaduto do BRT próximo ao Shopping da Bahia. A medida é necessária para a montagem de um guindaste de 500 toneladas. A circulação será liberada às 5h de sexta (7), mas três faixas da ACM permanecerão bloqueadas para quem vem da Av. Bonocô.

Na sexta, às 22h, o bloqueio na descida do viaduto do BRT será retomado para instalação de dois guindastes, de 500 e 450 toneladas. A via reabre às 5h de sábado (8), novamente com três faixas interditadas pela presença dos equipamentos.

Também no sábado, a partir das 20h15, o tráfego será totalmente interditado e desviado em frente à Ford e na pista de descida do BRT. Às 22h, haverá bloqueio total da pista do BRT para o içamento e a montagem das vigas. As alterações permanecem durante todo o domingo (9), com liberação completa das vias prevista para as 5h de segunda (10).

Como rotas alternativas, motoristas que vêm das avenidas Bonocô, Barros Reis e Via Expressa podem utilizar a BR-324 e a Av. Luís Eduardo Magalhães. Quem circula pelo Rio Vermelho e Pituba deve seguir pelas vias marginais da Av. ACM.

Agentes de trânsito reforçarão a orientação na região, e a sinalização será ampliada para informar os condutores sobre os bloqueios. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, o Viaduto Antônio Linhares integra um pacote de obras estruturantes no entorno, que inclui o mergulho da Tancredo Neves com a Magalhães Neto, a duplicação da ligação Paralela–Iguatemi, o viaduto Duda Mendonça e o fechamento do acesso em frente à Rodoviária atual.

Mais recentes

Imagem - Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade

Feira oferece encaminhamentos para emissão gratuita de carteiras de identidade
Imagem - Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar

Mais de 50% dos beneficiários podem ter Bolsa Família cortado até dezembro; veja como evitar
Imagem - Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

Suspeito de torturar e matar homem durante ataque no Dique do Tororó é preso

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)