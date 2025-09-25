NOVIDADE

Veja o que se sabe sobre o projeto de loteria municipal em Salvador

PL para criação de loterias próprias

Maysa Polcri

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:10

PL será avaliado pelos vereadores Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de Salvador enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores para a criação de uma loteria municipal na capital baiana. A ideia é que a loteria siga os moldes da Caixa Econômica Federal. O objetivo, segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil), é que o valor arrecadado pela gestão também seja investido em áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança.

O PL 423/2025 foi encaminhado à Casa na quarta-feira (24). Em coletiva de imprensa realizada nedta quinta (25), Bruno Reis detalhou o projeto. "Algumas cidades da Bahia tem implantado isso, e o Governo do Estado também implantou. O objetivo é ter casas lotéricas em bairros que não têm loteria federal. É [para ser] nos mesmos moldes das lotéricas convencionais", explicou.

Bruno Reis ainda destacou que a loteria municipal, se aprovada, será mais uma fonte de recurso para a prefeitura. "Estamos implementando essa modalidade para tentar ter mais uma fonte extraordinária de recursos para investimentos”, completou o prefeito. O projeto será avaliado pelos vereadores de Salvador.

De acordo com a proposta enviada à Câmara, o serviço público de loteria poderá ser explorado diretamente pelo município ou através de concessão para a iniciativa privada. Embora a arrecadação seja destinada principalmente ao pagamento dos prêmios e ao recolhimento de imposto, o PL prevê que o saldo restante seja investido em saúde, educação, segurança, assistência social, cultura e esportes.

A concessão dos serviços lotéricos terá prazo de dez anos, de acordo com a proposta, e deverá seguir as normas estabelecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O serviço deverá ser fiscalizado pela prefeitura que, através da Controladoria-Geral, fará auditorias periódicas na operação das loterias.