Ganhador de loteria surpreende ao anunciar qual será sua primeira compra; item inusitado custa 'apenas' R$ 16,2 mil

Homem ganhou R$ 1,8 bilhão, o maior prêmio já registrado no estado da Virgínia (EUA)

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 14:00

Loteria Mega Millions, dos EUA Crédito: Deutschlandreform/Shutterstock.com

O ganhador de US$ 348 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) na loteria Mega Millions, nos Estados Unidos, surpreendeu ao revelar qual será sua primeira compra após conquistar a fortuna. Esse é o maior prêmio já registrado no estado da Virgínia.

O homem retirou o dinheiro no início deste mês e compartilhou como pretende gastar parte do valor. Segundo revelou aos funcionários da loteria, sua primeira aquisição será um cortador de grama de última geração, cujo preço inicial gira em torno de US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16,2 mil), de acordo com o "NY Post".

O sortudo não teve a identidade revelada. A lei estadual permite o anonimato para prêmios acima de US$ 1 milhão. Ele reside na cidade de Burgess (Virgínia, EUA), onde comprou o bilhete premiado no dia 27 de junho, em uma loja de conveniência.

O prêmio foi sorteado no dia 14 de agosto, e o apostador se apresentou ao escritório da loteria estadual, em Richmond (Virgínia, EUA), cerca de quatro semanas depois.

Ele tinha duas opções para retirar o prêmio: em parcelas anuais ao longo de 30 anos ou em um pagamento único, menor, com impostos já descontados. O sortudo preferiu a segunda opção, lhe garantindo um valor de US$ 155,6 milhões (cerca de R$ 843 milhões).