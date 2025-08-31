Acesse sua conta
Ganhador de loteria surpreende ao anunciar qual será sua primeira compra; item inusitado custa 'apenas' R$ 16,2 mil

Homem ganhou R$ 1,8 bilhão, o maior prêmio já registrado no estado da Virgínia (EUA)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 14:00

Loteria Mega Millions, dos EUA
Loteria Mega Millions, dos EUA Crédito: Deutschlandreform/Shutterstock.com

O ganhador de US$ 348 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) na loteria Mega Millions, nos Estados Unidos, surpreendeu ao revelar qual será sua primeira compra após conquistar a fortuna. Esse é o maior prêmio já registrado no estado da Virgínia.

O homem retirou o dinheiro no início deste mês e compartilhou como pretende gastar parte do valor. Segundo revelou aos funcionários da loteria, sua primeira aquisição será um cortador de grama de última geração, cujo preço inicial gira em torno de US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16,2 mil), de acordo com o "NY Post".

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil

O sortudo não teve a identidade revelada. A lei estadual permite o anonimato para prêmios acima de US$ 1 milhão. Ele reside na cidade de Burgess (Virgínia, EUA), onde comprou o bilhete premiado no dia 27 de junho, em uma loja de conveniência.

O prêmio foi sorteado no dia 14 de agosto, e o apostador se apresentou ao escritório da loteria estadual, em Richmond (Virgínia, EUA), cerca de quatro semanas depois. 

Ele tinha duas opções para retirar o prêmio: em parcelas anuais ao longo de 30 anos ou em um pagamento único, menor, com impostos já descontados. O sortudo preferiu a segunda opção, lhe garantindo um valor de US$ 155,6 milhões (cerca de R$ 843 milhões).

A loja "E&C VA", que vendeu o bilhete da sorte, também foi premiada: recebeu um bônus de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 270 mil).

