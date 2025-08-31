Acesse sua conta
Apostas baianas faturam mais de R$ 150 mil na Mega-Sena

Prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 10:09

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Três apostas baianas tiraram a sorte a grande e faturaram prêmios do concurso de nº 2908 do jogo lotérico Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. As apostas acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam juntas cerca de R$ 164 mil na noite deste sábado (30).

Uma das apostas foi feita na lotérica 'Loteria São Joaquim', localizada na Avenida Jequitaia, no bairro da Calcada, em Salvador. A segunda foi feita na unidade lotérica 'A Milionária', na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano. A terceira saiu da cidade de Castro Alves, no Recôncavo, e foi feita por meio da internet. Cada uma delas vai receber R$54.694,54.

Os números sorteados foram: 20-35-36-37-38-50.

O prêmio milionário não teve ganhadores e ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (2), com o valor de R$ 14 milhões.

