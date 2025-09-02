Alba aprova projeto de lei que permite criação da loteria estadual

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:37
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira (2), um projeto de lei que permite criação de uma loteria estadual na Bahia. Entre outras medidas, o PL, aprovado pela maioria da casa legislativa, amplia a atuação da BahiaInveste, a Empresa Baiana de Ativos S.A.
A BahiaInveste é uma empresa de economia mista que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE).
Segundo o texto do projeto de lei, encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Alba, o PL visa promover a imagem e o potencial socioambiental-ecônomico da Bahia no Brasil e no exterior, além de “prospectar oportunidades de investimentos e negócios visando sua atração.”
Outro artigo proposto pela lei aprovada na Assembleia Legislativa diz sobre a cooperação entre entes públicos e privados para a implantação e ampliação de negócios voltados para o “desenvolvimento socioambiental-econômico” do estado baiano.
O trecho que cita a criação de uma loteria estadual diz respeito à exploração dos “serviços da Loteria do Estado da Bahia, diretamente ou mediante permissão, concessão ou parcerias”, conforme a Lei Federal nº 13.303/2016.