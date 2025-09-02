NO BOOM DAS APOSTAS

Alba aprova projeto de lei que permite criação da loteria estadual

PL ampia atuação da BahiaInveste, a Empresa Baiana de Ativos S.A.

Yan Inácio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:37

Loteria Crédito: Pixabay

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira (2), um projeto de lei que permite criação de uma loteria estadual na Bahia. Entre outras medidas, o PL, aprovado pela maioria da casa legislativa, amplia a atuação da BahiaInveste, a Empresa Baiana de Ativos S.A.

A BahiaInveste é uma empresa de economia mista que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE).

Segundo o texto do projeto de lei, encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Alba, o PL visa promover a imagem e o potencial socioambiental-ecônomico da Bahia no Brasil e no exterior, além de “prospectar oportunidades de investimentos e negócios visando sua atração.”

Outro artigo proposto pela lei aprovada na Assembleia Legislativa diz sobre a cooperação entre entes públicos e privados para a implantação e ampliação de negócios voltados para o “desenvolvimento socioambiental-econômico” do estado baiano.