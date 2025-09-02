Acesse sua conta
Para onde Bolsonaro será levado caso seja condenado pelo STF?

Ex-presidente e outros sete réus começam a ser julgados nesta terça-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:02

O condenado a uma pena superior a oito anos deve começar a cumpri-la, obrigatoriamente, em regime fechado. No caso do ex-presidente, as opções mais prováveis são o Complexo Penitenciário da Papuda ou uma sala na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Bolsonaro também tem a possibilidade, ainda que mais rara, de cumprir pena em prisão domiciliar. Isso porque o ex-presidente pode alegar problemas de saúde, uma vez que ele apresentou duas infecções pulmonares, esofagite e gastrite. Em abril, aliás, Bolsonaro realizou uma cirurgia para reconstruir a parede abdominal.

