COMEÇA AMANHÃ

Veja quando sairá a sentença do julgamento de Bolsonaro no STF

Processo terá oito sessões e se inicia nesta terça-feira (2), em Brasília



Tharsila Prates

Agência Brasil

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:53

Prédio anexo do STF, onde ocorrerá o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus Crédito: Andressa Anholete/ STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe de estado em 2022. O grupo faz parte do núcleo principal da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Serão oito sessões marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, sendo nos dois turnos em três desses dias (2, 9 e 12).

No dia 12 de setembro, está prevista a apresentação e a leitura da sentença - procedimentos que deverão durar das 9h às 19h. Não está descartado, porém, que algum dos ministros peça vistas, o que suspenderá o julgamento. É que, pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso. Se isso acontecer, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Nesta terça (2), às 9h, primeiro dia de julgamento, a sessão será aberta pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin.

Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório com o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

Após a leitura do relatório, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação. Ele terá a palavra pelo prazo de até duas horas para defender a condenação dos réus.

Após a sustentação da PGR, os advogados dos réus serão convidados a subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos acusados. Eles terão prazo de até uma hora, cada um, para suas considerações.

Quem são os réus?

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Eles respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.