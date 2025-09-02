COMEÇA HOJE

Assista ao vivo julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe

Sessões devem seguir até 12 de setembro

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:42

Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete acusados no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 começa nesta terça-feira (2) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Vai ser possível acompanhar ao julgamento completo ao vivo (veja mais abaixo).

A agenda definida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma, prevê sessões extraordinárias nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, em turnos pela manhã e à tarde. Ao todo, estão programadas até 27 horas de julgamento.

As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Como assistir ao julgamento de Bolsonaro e aliados no STF

2 de setembro, terça-feira

9h às 12h - Transmissão aqui

14h às 19h - Transmissão aqui

3 de setembro, quarta-feira

9h às 12h - Transmissão aqui

9 de setembro, terça-feira

9h às 12h - Transmissão aqui

14h às 19h - Transmissão aqui

10 de setembro, quarta-feira

9h às 12h - Transmissão aqui

12 de setembro, sexta-feira

9h às 12h - Transmissão aqui

14h às 19h - Transmissão aqui

Quem são os réus

Além de Bolsonaro, fazem parte do chamado “núcleo crucial” o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin; o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do GSI; o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

O grupo responde por crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Como será o julgamento

Os ministros vão apresentar seus votos, podendo pedir vista, o que estenderia a análise. Caso haja condenação, será feita a dosimetria da pena. Em seguida, caberá às defesas recorrer ou não. Se não houver mais recursos possíveis, o processo transita em julgado e as penas definidas passam a ser executadas.

Segurança reforçada em Brasília

O STF determinou medidas especiais de segurança, incluindo varredura nas residências dos ministros e monitoramento virtual para prevenir ameaças. A Polícia do Distrito Federal também reforçou a segurança no entorno do Tribunal.

Para a imprensa, foi instalado um telão dentro do STF, de onde jornalistas podem acompanhar as sessões. Segundo o Supremo, 501 profissionais de veículos nacionais e internacionais foram credenciados.