Veja como votaram os deputados baianos no projeto que reduz pena de Bolsonaro

Texto segue para o Senado e prevê mudança na soma de crimes, progressão mais rápida e abatimento de dias trabalhados com tornozeleira

Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:35

Deputados federais em sessão da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o chamado “PL da Dosimetria” na madrugada desta quarta-feira (10). A aprovação abriu caminho para a redução das penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao todo, 291 deputados votaram a favor do texto-base, 148 foram contrários e houve uma abstenção; 72 parlamentares não registraram presença. Confira abaixo como votaram os deputados baianos:

Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não

Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim

Bacelar (PV-BA) - votou Não

Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não

Diego Coronel (PSD-BA) - votou Não

Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Não

Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Não

Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não

João Leão (PP-BA) - votou Sim

Jorge Solla (PT-BA) - votou Não

José Rocha (União-BA) - votou Sim

Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim

Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Não

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Sim

Paulo Azi (União-BA) - votou Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Não

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim

Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) - votou Não

Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não

Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não

Zé Neto (PT-BA) - votou Não

Pena de Débora do Batom cai significativamente com PL

Condenada a 14 anos de prisão e atualmente em regime domiciliar por ser mãe de crianças pequenas, a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, apelidada de “Débora do Batom” após pichar “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, pode ter sua pena reduzida para pouco mais de três anos, caso o PL da Dosimetria seja aprovado também pelo Senado.

