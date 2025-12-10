Acesse sua conta
Veja como votaram os deputados baianos no projeto que reduz pena de Bolsonaro

Texto segue para o Senado e prevê mudança na soma de crimes, progressão mais rápida e abatimento de dias trabalhados com tornozeleira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:35

Deputados federais em sessão da Câmara dos Deputados
Deputados federais em sessão da Câmara dos Deputados Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o chamado “PL da Dosimetria” na madrugada desta quarta-feira (10). A aprovação abriu caminho para a redução das penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao todo, 291 deputados votaram a favor do texto-base, 148 foram contrários e houve uma abstenção; 72 parlamentares não registraram presença. Confira abaixo como votaram os deputados baianos:

Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não

Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim

Bacelar (PV-BA) - votou Não

Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim

Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não

Diego Coronel (PSD-BA) - votou Não

Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim

Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Não

Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Não

Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não

João Leão (PP-BA) - votou Sim

Jorge Solla (PT-BA) - votou Não

José Rocha (União-BA) - votou Sim

Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim

Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Não

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Sim

Paulo Azi (União-BA) - votou Sim

Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Não

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim

Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim

Sérgio Brito (PSD-BA) - votou Não

Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não

Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não

Zé Neto (PT-BA) - votou Não

Pena de Débora do Batom cai significativamente com PL

Condenada a 14 anos de prisão e atualmente em regime domiciliar por ser mãe de crianças pequenas, a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, apelidada de “Débora do Batom” após pichar “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, pode ter sua pena reduzida para pouco mais de três anos, caso o PL da Dosimetria seja aprovado também pelo Senado.

Débora do Batom

Débora do Batom com os filhos por Reprodução
Débora do Batom escreveu 'Perdeu, Mané' em estátua por Reprodução
Débora do Batom foi condenada por Reprodução
Débora com a irmã Claudia por Reprodução
Débora do Batom por Reproduçaõ
1 de 5
Débora do Batom com os filhos por Reprodução

O mesmo alívio alcançaria outros rostos que se tornaram emblemáticos após os ataques de 8 de janeiro, como Maria de Fátima Mendonça, a “Fátima de Tubarão”, e Antônio Cláudio Alves Ferreira, conhecido por destruir um relógio histórico presenteado a Dom João VI.

