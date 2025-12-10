Veja como votaram os deputados baianos no projeto que reduz pena de Bolsonaro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:35
A Câmara dos Deputados aprovou o chamado “PL da Dosimetria” na madrugada desta quarta-feira (10). A aprovação abriu caminho para a redução das penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao todo, 291 deputados votaram a favor do texto-base, 148 foram contrários e houve uma abstenção; 72 parlamentares não registraram presença. Confira abaixo como votaram os deputados baianos:
Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não
Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim
Bacelar (PV-BA) - votou Não
Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim
Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não
Diego Coronel (PSD-BA) - votou Não
Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim
Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Não
Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Não
Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não
João Leão (PP-BA) - votou Sim
Jorge Solla (PT-BA) - votou Não
José Rocha (União-BA) - votou Sim
Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim
Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Não
Otto Alencar Filho (PSD-BA)
Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Sim
Paulo Azi (União-BA) - votou Sim
Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Não
Raimundo Costa (Podemos-BA)
Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim
Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim
Sérgio Brito (PSD-BA) - votou Não
Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não
Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não
Zé Neto (PT-BA) - votou Não
Condenada a 14 anos de prisão e atualmente em regime domiciliar por ser mãe de crianças pequenas, a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, apelidada de “Débora do Batom” após pichar “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, pode ter sua pena reduzida para pouco mais de três anos, caso o PL da Dosimetria seja aprovado também pelo Senado.
Débora do Batom
O mesmo alívio alcançaria outros rostos que se tornaram emblemáticos após os ataques de 8 de janeiro, como Maria de Fátima Mendonça, a “Fátima de Tubarão”, e Antônio Cláudio Alves Ferreira, conhecido por destruir um relógio histórico presenteado a Dom João VI.