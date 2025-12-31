Acesse sua conta
Do litoral ao interior: veja onde passar o Réveillon em cidades próximas a Salvador

Diversas cidades terão atrações nesta quarta (31)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 10:59

Réveillon além da capital: cidades baianas próximas a Salvador preparam festas para a virada
Réveillon além da capital: cidades baianas próximas a Salvador preparam festas para a virada Crédito: Divulgação

Além da capital, municípios do interior e do litoral da Bahia terão festas públicas para celebrar a chegada de 2026. Conceição do Coité, Camaçari, Mata de São João e Vera Cruz preparam shows, queima de fogos e eventos culturais para moradores e turistas.

Conceição do Coité

A cerca de 220 km de Salvador, Conceição do Coité terá programação dividida entre a sede e o distrito de Salgadália, o maior do município. Em Salgadália, a festa contará com queima de fogos e shows de Eugênio Brasil, Del Led e Clemilda Lima.

Na sede, na Praça da Matriz, haverá projeção mapeada, apresentações de Andrey Novaes e Gabriel Chaonda, além da queima de fogos. O município segue ainda com a programação do Natal Luz até 4 de janeiro, com encerramento previsto com shows de Ana Clara e Exército de Deus.

Camaçari

Localizada a cerca de 50 km da capital, Camaçari terá uma programação gratuita com atrações da música baiana e nacional até o dia 31 de dezembro. Os shows acontecem em diferentes pontos do município, incluindo a Praça Abrantes, Jauá, Arembepe e Jacuípe.

Mar Grande (Vera Cruz)

Em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, a virada do ano será celebrada à beira-mar, com apresentações musicais e queima de fogos. Entre as atrações confirmadas estão Banda Ah Chapa, Mr. Dan e Pagodin do Biskoitão.

Mata de São João

A cerca de 60 km de Salvador, Mata de São João terá programação espalhada por diferentes localidades. Estão previstos shows e eventos em áreas turísticas, como a Praia do Forte, além de apresentações em Malhadas e Imbassaí.

